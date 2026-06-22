“나무호 문제보다 22척 먼저 나오는 게 우선” “30일 우크라 외교장관과 회담…포로 한국행 추진” “왕이 조만간 만날 것…한중 관계 격상 방안 협의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 22일 정부가 미국과 이란의 종전 합의 이후 한국 기업이 중동 지역 재건 사업에 참여할 수 있도록 준비해왔다고 밝혔다.

조 장관은 이날 오전 외교부 청사에서 열린 기자간담회에서 “종전 이후를 선제적으로 대비해왔다”면서 “전후 우리 기업의 대중동 피해 복구 참여와 중동과의 포괄적이고 종합적인 경제협력 방안을 마련하기 위해 외교부 내에 한-중동 포괄적 경제협력팀을 설치하고 재외공관을 통해 중동 각국과 맞춤형 협력 수요를 적극 발굴해왔다”고 설명했다.

이어 조 장관은 “이번 전쟁에서 한국이 중동 국가들에 어려운 때에도 함께 할 수 있는 파트너라는 인식이 확실해졌다”며 “이번 합의가 단기적으로 긴장 완화에만 그치지 않고 중동 지역의 지속 가능한 평화와 안정으로 이어질 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회 노력에도 동참할 예정”이라고 했다.

다만 외교부는 한-중동 포괄적 경제협력팀을 중동 재건기금 참여까지 고려해 구성한 것은 아니라고 설명했다.

외교부 고위 당국자는 “전쟁이 끝난 후 단순한 피해 복구를 넘어 탈석유, 산업 다변화 등 복잡한 문제가 제기될 것으로 예상됨에 따라 정부는 걸프협력회의(GCC) 6개국을 우선으로, 이란과도 궁극적으로 협력을 어떻게 해 나갈지 협의해 나가기 위한 태스크포스(TF)를 구성한 것”이라고 말했다.

이어 “재건기금은 기금이 초보단계이고, 아직 정식으로 참여 요청이 들어온 것이 없다”며 “재건기금 문제와는 거리가 있다”고 덧붙였다.

조 장관은 이날 기준 호르무즈 해협 내에 한국 선박 22척이 남아 있는 상황과 관련해 “외교부는 해양수산부, 재외공관과 원팀으로 호르무즈 해협 통항 여건과 우리 선박, 선원의 안전을 지속적으로 점검해 나가면서 우리를 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 이뤄지도록 유관국과 협력을 지속해 나가고 있다”고 말했다.

또한 “아바스 아라그치 이란 외무장관과 조만간 통화도 조율 중”이라고 했다.

정부는 현 상황에서 나무호 피격 문제에 대한 책임 소재를 따지는 것 보다 호르무즈 해협에 남아있는 22척의 한국 선박 통항을 우선하고 있는 것으로 알려졌다. 고위 당국자는 “다만 중요한 것은 지금 중동전쟁이 끝나가는 참에, 이 문제(나무호)는 접어두고 빨리 22척이 (호르무즈 해협에서) 나오고 앞으로 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 확보하는 것이 더 우선순위가 있지 않나 생각한다”고 말했다.

외교부 고위 당국자는 또한 호르무즈 해협 통행료 문제와 관련해 “호르무즈 해협에서 지금까지 통행료를 낸 적이 없고, 허용해서는 안 된다”고 선을 그었다. 이어 “서비스 제공 요금 등을 받는 사례가 있는데, 이를 그대로 받아들이면 우리 같은 자유무역 국가로서는 어려운 일”이라며 “통행료를 부과해서는 안 된다는 입장을 갖고 계속 협의해 나갈 것”이라고 했다.

조 장관은 오는 30일 안드리 시비하 우크라이나 외교장관이 방한해 회담할 예정이라고 소개했다. 이에 따라 우크라이나에 구금된 북한군 포로의 한국행 문제가 논의될 전망이다. 정부는 북한군 포로들이 귀순 의사를 밝힌 만큼 본인들의 자유의사에 따른 한국행을 추진한다는 입장이며, 우크라이나와 관련 협의를 지속해왔다.

외교부 고위 당국자는 “가급적 신속하게 자유의사에 따라 한국행을 추진한다는 기본 입장에는 변함이 없고, 시비하 장관이 방한하면 진전이 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

왕이 중국 외교부장과 만남도 추진할 예정이다. 외교부 고위 당국자는 “(왕 부장 방한이) 머지않아 있을 것으로 알고 있다”면서 “그때 한중간 관계를 좀 더 원활하게 하고 격상시킬 방안을 협의해보겠다”고 했다.