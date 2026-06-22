[헤럴드경제=박연수 기자] 기후에너지환경부는 제주특별자치도개발공사와 농심·대정·백학음료·화인바이오 등 5개 사를 ‘먹는샘물 품질·안전 인증제’ 시범사업 참여기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

기후부는 국내 먹는샘물 음용률이 34.8%까지 증가함에 따라 제품제조 및 유통 등 먹는샘물 전 과정을 관리할 필요성이 있다는 판단으로 이번 사업을 준비했다.

시범사업은 23일 서울 중구 이프라자빌딩에서 열리는 설명회를 시작으로 현장 심사·제품시험·종합 평가 등 인증 절차를 적용할 시범사업을 추진할 예정이다. 현장 심사 단계에서는 지질 분야 전문가 자문을 통해 원수의 수량·수질 안정성 등을 검토한다. 신청 단계에서의 서류를 최소화해 현장 실사 중심의 인증체계 시범사업을 추진한다.

김호은 기후에너지환경부 물이용정책관은 “이번 시범사업 과정에서 도출되는 보완점과 개선사항을 종합적으로 검토하고 기업·전문가 간담회를 거쳐, 국내 실정에 맞는 안전 예방관리 기반의 먹는샘물 인증제도 도입을 신중하게 준비해 나가겠다”고 말했다.