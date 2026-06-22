CFS 나라사랑 캠페인 ‘와우 더 코리아’… 보훈 가치 되새겨

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 6월 호국보훈의 달을 맞아 국립대전현충원에서 묘역 정화 봉사활동을 했다고 22일 밝혔다.

이번 활동은 CFS의 사회공헌 프로그램 ‘와우 더 코리아(Wow the Korea)’ 나라사랑 캠페인의 일환이다. 정종철 CFS 대표이사와 대전1센터 임직원 등 20여명이 참여했다. 현충탑을 참배하고 분향한 뒤 장병 묘역에서 묘비 정비·쓰레기 수거 등 환경 정화 활동을 펼쳤다.

CFS 임직원들은 매달 다양한 테마의 캠페인으로 나눔을 실천하고 있다. 나라사랑을 실천하는 ‘와우 더 코리아’를 비롯해 나무를 심는 ‘와우 더 포레스트’, 소외계층을 지원하는 ‘와우 더 소사이어티’ 등을 운영하고 있다. 지난 5월에는 가정의 달을 맞아 창원특례시 진해구 웅동 일대 홀몸어르신 80가구에 생필품이 담긴 ‘와우 동행꾸러미’를 전달했다.

정종철 CFS 대표이사는 “앞으로도 국가를 위해 헌신한 분들을 기억하고, 나라 사랑하는 마음을 실천할 수 있는 다양한 활동을 펼치겠다”고 전했다.