산모·신생아 건강관리 지원 등 혜택 확대로 가계 부담 해소

[헤럴드경제=이태형 기자] #임산부 김모씨는 조산 증상이 있어 의사로부터 ‘절대 안정’을 진단받고 병원에 입원 중이다. ‘맘편한 임신‘ 서비스를 통해 엽산·철분제 등 정부지원 신청하고 싶었지만, 건강상 이유 등으로 직접 신청이 어려워 미루고 있었다. 이번에 대리신청 서비스가 가능해지면 배우자를 대리인으로 지정해 서비스를 신청할 예정이다.

행정안전부는 임신·출산 지원 서비스의 접근성을 높이고 이용자의 편의를 개선하기 위해 ‘임신·출산 관련 서비스 통합처리에 관한 규정’을 개정해 30일부터 시행한다고 22일 밝혔다.

이번 개정은 임산부 본인이 서비스를 직접 신청할 수 없는 상황인 경우 대리인도 신청할 수 있도록 해 신청의 불편함을 개선하는 데 중점을 뒀다.

부득이한 사유로 직접 서비스 신청이 어려운 임산부는 배우자, 직계혈족, 형제자매와 그 배우자 등 가족이 대신 신청할 수 있도록 신청 자격이 확대됐다.

대리인이 서비스를 신청할 때는 위임장과 임산부와 관계를 증명할 수 있는 가족관계증명서를 제출해야 한다. 단, 행정정보공동이용 활용에 동의 하면 서류 제출을 생략할 수 있다.

대리 신청 허용과 함께 임신·출산 원스톱 서비스 내 개별 정책의 혜택과 편의성도 확대된다.

‘맘편한 임신’ 서비스 중 하나인 산모·신생아 건강관리 지원 서비스는 소득 기준과 관계없이 혜택을 받을 수 있는 대상에 ‘미숙아(임신 37주 미만 출산 또는 체중 2.5kg 미만 신생아)’ 출산 가정을 추가해 수혜자 범위가 확대된다.

또 출산 후 제공되는 ‘행복출산’ 서비스 중 기존에는 출산자의 주민등록 주소지에서만 신청할 수 있었던 해산급여 지급 서비스를 전국 어디서나 신청할 수 있게 된다.

김민재 행안부 차관은 “정부는 임신·출산과 관련된 다양한 공공서비스를 누구나 쉽고, 편리하게 이용할 수 있도록 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 임신·출산 지원 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 관계 부처와 적극 협업해 국민이 일상에서 겪는 불편을 최소화할 수 있도록 개선해 나가겠다”고 밝혔다.