[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 빅뱅 대성과 카라 허영지의 열애설이 불거진 가운데, 대성 측이 이를 즉각 부인했다.

대성 소속사 알앤디컴퍼니 관계자는 22일 iMBC연예에 “친한 동료 사이”라며 열애설을 일축했다.

지난 21일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 대성과 허영지, 오마이걸 효정이 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 마마무 콘서트를 관람하는 모습이 담긴 영상이 확산됐다.

공개된 영상에는 대성과 허영지가 나란히 앉아 마마무 응원봉을 살펴보는 모습이 담겼다. 또 두 사람은 대화를 나누던 중 웃음을 터뜨리는 등 친근한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.

이후 일부 누리꾼들 사이에서는 두 사람의 관계를 두고 열애설이 제기됐다.

특히 허영지가 과거 대성의 유튜브 콘텐츠 ‘집대성’에 출연한 사실과 함께, 당시 대성이 “태양이 형이 영지랑 잘해보라고 하더라. 형은 다 그런다. 영지 괜찮다, 다 잘해보라고 한다. 나랑 티키타카가 너무 좋았나 보다”라고 말한 발언도 재조명됐다.

당시 콘서트 현장에는 오마이걸 효정도 함께 있었던 것으로 알려지면서, 두 사람을 둘러싼 열애설은 사실이 아닌 해프닝으로 일단락됐다.