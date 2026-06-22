“삼전으로 인생 바뀐” 지방 초등 부부 온라인 커뮤니티에 수익 인증 글 화제

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 30대 초반 교사 부부가 삼성전자에 집중 투자해 20억 원에 달하는 수익을 올린 인증 글이 화제가 되고 있다. 이 부부는 내년 초에 삼성전자 특별 배당금으로만 1억 3000만 원을 수령할 것으로 기대하면서 향후 배당금 규모에 따라 은퇴도 고려 중이라고 밝혔다.

지난 21일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘삼성전자로 인생이 바뀌었습니다’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A 씨는 “1993년생 30대 초중반 지방 초등학교에서 근무하는 부부 교사”라고 소개했다.

A 씨는 “2021년 1월부터 은행 신용대출과 교직원공제회, 한국증권금융 등 각종 기관에서 대출을 받아 삼성전자 우선주를 사모았다”며 “2024년 11월 ‘삼성은 망했다’라는 두려움이 온 세상을 지배했을 때를 마지막으로 매수해 지금 제 명의로 1만 주, 아내 명의로 3000주 등 총 1만 3000주를 보유 중”이라고 했다.

유튜브 채널 시청이 과감한 투자를 결단한 계기가 됐다고 한다. A 씨는 “지금은 사라진 ‘백만전자’라는 유튜버 분을 통해서 자본주의 원리를 깨닫게 되었고 바로 실천했다”라며 “원리는 단순하다. 양질의 대출 받아 우량 회사 주식을 사서 팔지 않고 오랫동안 보유하는 것”이라고 설명했다.

이어 “쓰러져가는 지방아파트도 대출 받아 사는데 초일류 기업, 현금 100조 이상 보유한, 나보다 똑똑한 인재들이 꾸려 나가는 삼성전자는 못사는 것인가에 대한 물음표로 시작된 원리”라고 덧붙였다.

A 씨는 “주가가 오르든 내리든 계속 보유해왔고 그 과정에서 두 아이도 태어나서 착실하게 대출이자 납부하면서 끈질기게 보유해왔다”라며 “삼성전자로 지금까지 납부한 대출 이자 제외하면 약 20억 정도 수익 중이고 앞으로도 팔지 않고 아들, 딸에게 물려줄 계획이다”라고 했다.

이어 “증권사 추정치로 내년 초 특별배당이 1주 당 1만원 정도 나온다고 한다”라며 “그러면 배당금으로 1억 3000만원(세전)이 통장에 꽂히는 거다. 즉, 황금알을 낳는 거위이고 이 거위의 배를 굳이 가를 필요가 없어진다”라고 했다.

그는 “정규배당이 아직 적긴 하지만 만약 정규 배당금이 부부 교사 연봉을 넘어서는 시점이 온다면 진지하게 퇴직도 생각 중”이라고도 했다.

또한 지난 5년 간 자신의 투자를 믿고 따라와 준 아내에게 공을 돌리며, “‘배우자를 잘 선택하는 것이 인생에서 가장 중요하다’는 워런 버핏 옹의 말이 정말 맞다”라며 “아내를 위해 테슬라 모델Y를 뽑아줬다”라고 자랑했다.

A 씨는 “어떤 일이든 고난과 시련이 있어도 결국에는 인내심과 끈기가 이긴다”라며 “주변의 소음을 무시하고 자신만의 길을 묵묵히 걸어가면 결국 원하는 성과를 이룰 수 있다”라고 강조했다.

게시물을 접한 한 누리꾼이 “20억은 서울 아파트 겨우 살수 있는 돈이니, 은퇴 같은 생각하지말고 100억원을 목표로 생각 자체를 바꿔라. 진짜 부자는 100억원 부터라”라고 하자, A 씨는 “투자에서 가장 중요한 마인드는 충분함을 아는 것이라고 생각한다. 사회적 비교게임에서는 머스크 말고 승자가 될 수 없듯이 사회가 만들어놓은 부자의 기준이 저에겐 아무 감흥이 없다”라고 반박했다.

한편 반도체 업계 호황으로 증권가에선 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 잇따라 높혀 잡고 있다.

IM증권은 22일 보고서에서 “올해 DRAM 수요 증가율 전망치를 기존 26.2%에서 28.0%로 상향 조정한다”며 삼성전자의 올해 영업이익이 신규 보상 체계를 감안하더라도 전년 대비 680% 급증한 340조 원에 달할 것으로 추정했다. 이를 반영해 삼성전자 목표주가는 48만 원으로 상향 조정했다.

SK하이닉스는 올해 영업이익 261조 원(전년 대비 452% 증가)의 사상 최대 실적을 거둘 것으로 예상됐다. 연내 미국 ADR 상장 추진 일정과 최근 마이크론의 밸류에이션(PBR 7~10배)을 고려해 적정 주가는 350만 원으로 상향 제시됐다.

같은 날 한화투자증권은 SK하이닉스의 목표주가를 최소 12개월 선행 주가수익비율(PER)인 10배를 적용해 430만원으로 상향했다.