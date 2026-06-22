서울성모병원 ‘운전 시뮬레이터’ 구축 2024년 신경과 발전기금 기부가 계기

가톨릭대 서울성모병원은 황규백 화백의 발전 기금 기부를 계기로 고령자 및 인지저하 환자의 운전 능력을 정밀하게 평가 및 연구할 수 있는 ‘운전 시뮬레이터 시스템’을 성공적으로 구축했다고 22일 밝혔다.

시스템 구축의 출발점은 2024년 2월 황 화백이 가톨릭중앙의료원에 기탁한 신경과 발전기금 5000만원이었다. 독실한 천주교 신자인 황 화백은 서울성모병원의 발전을 위해 뜻있게 사용해 달라는 마음을 담아 기금을 기탁했다. 이에 신경과에서는 그 취지를 살려 초고령사회의 핵심 과제인 고령 운전자 안전과 인지기능 관리 연구에 기금을 활용하기로 했다.

황 화백의 기부 이후, 병원은 국내 대표적인 교통안전 솔루션 전문 기업 포럼에이트코리아와 협력해 인지기능이 운전 능력에 미치는 영향을 평가할 수 있는 전용 소프트웨어를 개발했다.

이후 소프트웨어를 개발한 포럼에이트코리아는 매칭 그랜트 형태로 전용 하드웨어를 직접 제작해 기부했다. 이에 실제 도로와 유사한 가상 주행 상황을 구현하고, 운전 행태를 정밀하게 분석할 수 있는 ‘통합형 교육 시스템’이 실체를 갖추게 됐다.

사회가 초고령사회로 진입하면서 고령 운전자의 안전 문제는 공공의 과제로 떠오르고 있다. 특히 인지기능 저하가 운전 판단력과 반응 속도에 미치는 영향을 객관적으로 평가할 수 있는 시스템의 필요성이 커지고 있다는 점에서, 이번 시스템 마련이 주목된다.

이날 열린 행사에는 서울성모병원 신경과 양동원 교수와 기부자인 황규백 화백, ㈜포럼에이트코리아 김도훈 대표 등이 참석했다. 기념식에서 연구팀은 황 화백과 김 대표에게 깊은 사의를 표하며 감사패를 증정했다.

황 화백은 도입된 운전 시뮬레이터로 이동해 가상 도로 주행을 직접 체험하는 시간을 가졌으며, 향후 기기 활용 및 운영 방향에 대해 자유롭게 의견을 나누기도 했다. 김광우 기자