[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점은 압구정본점·무역센터점·더현대 서울·목동점·판교점 등 5개 점포에서 독새기콩이라 불리는 국산 희귀 품종 푸른콩으로 만든 ‘제주 전통 마른두부’를 판매한다.
이번에 선보이는 마른두부는 일반 두부 대비 수분 함량을 낮추고 콩 함유량을 높인 것이 특징이다. 수분이 마를 때까지 압축해 만들어 쫄깃하고 단단한 식감을 자랑한다. 판매 가격은 7500원(450g)이다.
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입력 2026-06-22 11:28:53
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[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점은 압구정본점·무역센터점·더현대 서울·목동점·판교점 등 5개 점포에서 독새기콩이라 불리는 국산 희귀 품종 푸른콩으로 만든 ‘제주 전통 마른두부’를 판매한다.
이번에 선보이는 마른두부는 일반 두부 대비 수분 함량을 낮추고 콩 함유량을 높인 것이 특징이다. 수분이 마를 때까지 압축해 만들어 쫄깃하고 단단한 식감을 자랑한다. 판매 가격은 7500원(450g)이다.
[단독] 서울대 로스쿨 ‘성폭력 의혹’ 계속되는 논란…학내 인권센터 기각, 경찰 판단은 달랐다 [세상&]
[헤럴드경제=전새날 기자] 서울대학교 법학전문대학원(로스쿨) 교수가 학생에게 성폭력을 저질렀단 의혹이 제기된 가운데 해당 학생은 교수로부터 형사고발을 당한 것으로 확인됐다. 이 사안은 처음엔 서울대 인권센터가 조사를 벌여 기각했는데, 나중에 수사한 경찰은 신고 내용을 허위로만 단정할 수 없다고 봤다. 22일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울대 로스쿨 교수 A
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
[영상] “80평 저택이 사실상 0원” 일산 부촌 2층집 ‘66% 급락’ 이유는 [부동산360]
정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 감정가 17억원대에서 현재 5억원대로 하락한 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있는데 가격·입지 측면의 강점이 크지만 대향력 임차인이 있다는 점이 유찰요인으로 작용하고 있다는 게 전문가들의 분석이며 정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있다.
“요즘 부자들은 네일관리 안해”…맨손톱이 ‘부의 상징’이라는데
[헤럴드경제=김보영 기자] 고급 네일숍에서 완성한 화려한 젤 네일 대신 깔끔하고 단정한 맨손톱이 새로운 트렌드로 떠올랐다. ‘조용한 럭셔리(Quiet Luxury)’ 흐름 속에서 자연스러운 윤기를 발산하는 완벽하게 다듬어진 손톱이 새로운 부의 상징으로 주목받고 있다. 최근 패션지 마리끌레르는 세련된 여성들 사이에서 젤 네일 대신 맨손톱이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다고 전했다. 몇 년 전까지는 과하게 꾸민 값비싼 네일이 고급스러움의 상징처럼 여겨졌지만, 최근에는 자연스러운 손톱으로 돌아가는 흐름이 나타나고 있다는 설명이다. 또 다른 패션지 하퍼스 바자도 최근 “고액 자산가 여성들은 네일 케어를 받지 않는다”고 보도하며 화려한 네일아트 대신 간편하고 효율적인 맨손톱을 선택하는 분위기가 확산하고 있다고 전했다. 비즈니스, 네트워킹, 재산 증식 등으로 바쁜 일상에서 몇 시간을 들여 매니큐어를 받고 그 상태를 유지하기 위해 신경 쓰는 것이 시간 낭비로 느껴진다는 것이다. 실제로 이번 시즌