[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점은 압구정본점·무역센터점·더현대 서울·목동점·판교점 등 5개 점포에서 독새기콩이라 불리는 국산 희귀 품종 푸른콩으로 만든 ‘제주 전통 마른두부’를 판매한다.

이번에 선보이는 마른두부는 일반 두부 대비 수분 함량을 낮추고 콩 함유량을 높인 것이 특징이다. 수분이 마를 때까지 압축해 만들어 쫄깃하고 단단한 식감을 자랑한다. 판매 가격은 7500원(450g)이다.