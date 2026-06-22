[헤럴드경제=민성기 기자] 고민정 더불어민주당 의원은 6·3 지방선거에서 격전지에서 패한 것에 대해 민심의 경고라며 2년 뒤 있을 국회의원 총선서 승리를 장담할 수 없다고 주장했다.

고 의원은 21일 자신의 페이스북을 통해 “서울의 2030은 민주당을 철저하게 외면했다”며 “그들에게 민주당은 ‘격차를 만들고 방치한 기득권 세력’, ‘계층 이동의 사다리를 오른 뒤 걷어차 버린 위선적 세력’이었다”고 밝혔다.

그는 “어렵게 취업한 청년들도 월세 내고, 식비 쓰면 통장에 남는 것이 없다고 한다”면서 “이들에게 코스피 9000은 남의 나라 이야기다. 오히려 박탈감과 절망만 더 커지는 소식”이라고 지적했다.

그는 “성실하게 일해도 안정적인 삶에 도달하기 어렵고, 내 집 마련은 꿈도 못 꾸며, 노동소득만으로 자산격차를 따라잡을 수 없는 현실 앞에서 청년들은 묻고 있다. ‘이게 당신들이 말한 공정입니까?’, ‘이것이 당신들이 외치던 정의입니까?’”라며 “저는 이 질문에 대한 답을 치열하게 구하지 않았던 지난 시간들이 쌓인 결과가 이번 지방선거에서 드러난 것이라고 생각한다”고 말했다.

그러면서 “코스피가 하늘을 찌를수록 2030의 자산격차는 더욱 커지고 있다. 남녀갈라치기가 두려워 남녀 간의 평등도, 안전도 담보하지 못하고 있다. 우리가 치열하게 머리 싸매야 할 문제는 바로 이런 것들”이라며 “그러나 현재 우리의 모습은 서로 손가락질 하고 비난하는 일에만 몰두하고 있다”고 했다.

이어 “멸칭의 언어가 당을 뒤덮어도 당은 아랑곳하지 않는다. 국민의 삶과 전혀 관련없어 보이는 권력투쟁에만 매몰되어 있다”면서 “이대로는 총선은 물론 정권 재창출도 어려워질 것”이라고 경고했다.

그는 “권력은 우리끼리 치고받고 싸워서 얻을 수 있는 것이 아니다”라며 “국민 다수의 이해를 대변하고 국민의 삶을 하나씩 개선해나갈 때 국민께서 다시 맡겨 주시는 것”이라고 강조했다.