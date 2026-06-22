5월 사전계약 시작 후 1750대 이상 기록 이달 22일부터 8월 4일까지 전국 전시장 순회 차량 도슨트 투어 등 고객 체험 프로그램 운영 6개 라인업 구성…가격 1억5400만원부터

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 3분기 국내 출시를 앞둔 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’를 전국 주요 전시장에서 먼저 선보인다. 사전계약 단계부터 높은 관심을 받은 만큼 공식 출시 전 고객이 차량을 직접 확인할 수 있는 자리를 마련한 것이다.

벤츠 코리아는 22일부터 8월 4일까지 ‘더 뉴 벤츠 S-클래스 로드쇼’를 진행한다. 이번 로드쇼는 수원 전시장과 부산 해운대 전시장을 시작으로 전국 18개 이상의 벤츠 공식 전시장에서 순차적으로 열린다.

더 뉴 S-클래스는 지난달 18일 사전계약을 시작한 뒤 1750대 이상의 계약을 기록했다. 더 뉴 벤츠 S-클래스와 더 뉴 마이바흐 S-클래스를 합산한 수치다. 3분기 고객 인도 예정 물량도 조기 소진된 것으로 알려졌다.

벤츠 코리아는 이번 행사를 통해 차량의 디자인과 실내 구성, 디지털 기능, 주행 관련 기술을 고객들이 가까이에서 살펴볼 수 있도록 할 계획이다. 각 전시장에서는 차량 도슨트 투어를 비롯해 S-클래스의 주요 특징을 설명하는 고객 참여 프로그램도 운영된다.

이번 부분변경 모델은 S-클래스 특유의 고급스러운 실내와 편안한 승차감을 유지하면서 디지털 경험과 주행 성능을 개선한 것이 특징이다. 전 라인업에는 벤츠 운영체제(MB.OS)가 적용돼 보다 직관적이고 개인화된 사용 경험을 제공한다. 파워트레인과 주행 보조 기술도 다듬어 안정적이고 여유로운 주행 감각을 구현했다는 설명이다.

라인업은 총 6개로 구성된다. ▷S 350 d 4MATIC ▷S 450 4MATIC ▷S 450 4MATIC Long 익스클루시브 ▷S 450 4MATIC Long AMG 라인 ▷S 500 4MATIC Long ▷S 580 4MATIC Long 등이다. 가격은 개별소비세 5% 반영 및 부가세 포함 기준 1억5400만원부터 2억7000만원까지다.

출시 기념 한정판 모델도 함께 마련됐다. 벤츠 코리아는 각각 140대 한정 판매되는 ▷S 450 4MATIC Long AMG 라인 ‘AMG 라인 플러스 에디션’ ▷S 500 4MATIC Long ‘스파클링 블랙 에디션’을 선보인다.

사전계약은 전국 65개 벤츠 공식 전시장에서 진행 중이다. 온라인 세일즈 플랫폼인 벤츠 스토어에서도 차량 상담 신청이 가능하다. 더 뉴 S-클래스는 올해 3분기 국내 공식 출시될 예정이며, 세부 제원은 추후 공개된다.

김은중 벤츠 코리아 제품 및 세일즈 부문 총괄 부사장은 “벤츠 플래그십 세단에 보내주시는 고객들의 변함없는 관심에 매우 감사하다”며 “이번 전국 로드쇼를 통해 각 지역의 많은 고객들이 더 뉴 S-클래스를 직접 경험하고 그 가치를 확인할 수 있는 의미 있는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.