[헤럴드경제=최원혁 기자] 개장을 앞둔 물놀이 체험장에서 초등학생 형제가 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

21일 전남경찰청 등에 따르면 이날 오후 2시42분께 전남 곡성군의 한 민간 위탁 물놀이장에서 어린이 2명이 물에 빠진 뒤 쓰러졌다는 어머니의 신고가 119에 접수됐다.

신고를 받고 현장에 출동한 소방 당국이 초등학생 형제인 A(10) 군과 동생(9)을 병원으로 옮겼으나 이송 2시간여 만에 모두 숨졌다.

이들 형제는 주말을 맞아 가족과 함께 체험공원에 놀러 왔다가 이러한 참변을 당한 것으로 전해졌다.

경찰은 사고 당시 물놀이장 시설은 여름철 정식 개장을 앞두고 있어 다른 이용객이 없었다고 설명했다. 실제 물놀이장 내에는 A군 형제만 있었고, 가족이나 안전요원 등 시설 관계자는 없었던 것으로 잠정 파악됐다.

경찰은 사고 직후 물놀이장 내 CCTV 영상을 분석하고 시설 관계자 등을 상대로 참고인 자격으로 1차 진술을 확보했다.

사인과 관련해서는 A군 형제가 놀고 있던 물놀이장 주변은 수심이 매우 얕았던 점에 주목하고 있다. 경찰은 익사 외에도 감전 등 다양한 사망 가능성을 열어 놓고 조사하고 있다.

정확한 사인을 규명하기 위해 22일 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 예정이다. 물놀이장 시설 전반에 대한 현장 합동 감식도 진행할 예정이다.