3년간 연평균 2배 증가…방한 관광 콘텐츠로 “제품에 대한 만족·신뢰가 연쇄 방문 이끌어”

[헤럴드경제=정찬수 기자] ‘올영세일’을 재방문한 외국인이 3년 새 11배 증가했다.

CJ올리브영(이하 올리브영)이 국내 택스리펀드 1위 기업 글로벌택스프리(GTF)와 외국인 고객 데이터를 분석한 결과, 올해 3월과 6월 두 차례 연속 올영세일 기간 방문한 외국인이 3년 전과 비교해 11배 급증했다고 22일 밝혔다.

‘외국인 단골’의 폭발적인 증가세는 꾸준하다. 세일 기간에 맞춰 1년에 2회 이상 한국을 다시 찾는 방한 외국인은 2023년부터 최근까지 연평균 2배씩 늘었다. 특히 지난해 세일 기간 중 3회 이상 한국을 재방문해 올영세일을 즐긴 외국인 관광객은 6200여명에 달했다.

비결은 올영세일만의 압도적인 규모와 특별한 쇼핑 경험이다. 연 4회(3·6·9·12월) 열리는 올영세일은 1500개 이상의 뷰티 브랜드가 참여하는 대규모 행사다. K-뷰티 큐레이션과 쇼핑 편의성, 귀국 후 고국에서 직접 체감하는 제품력에 대한 신뢰가 재방문을 이끌었다.

한국의 일상을 즐기는 ‘K-데일리케이션’ 트렌드와 맞물려 비수도권 소비 진작에도 기여했다. 6월 세일 기간 비수도권 매장의 외국인 매출은 전년 대비 72% 급증했다. 전국 평균(45%)을 웃도는 수치다. 같은 기간 올리브영 글로벌몰 방문자 수 역시 지난해 대비 180% 이상 증가했다.

올리브영은 외국인 고객을 위해 K-뷰티 큐레이션을 강화한다. 올리브영 관계자는 “앞으로도 올리브영만의 차별화된 역량으로 외국인 관광객 만족도 제고는 물론, K-뷰티 브랜드가 글로벌 고객과 만나는 접점을 확대하겠다”고 말했다.