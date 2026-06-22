국내 대표 반도체·전력 인프라 핵심 기업에 투자 메모리·차세대 기판 기업 편입…반도체 올인원 전력 병목 해소할 국내 대표 전력망 기업 선별 “AI 슈퍼사이클 움직이는 기업 및 밸류체인 독점”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 오는 23일 국내 반도체 대표 기업과 전력 인프라 핵심 기업에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종을 신규 상장한다고 22일 밝혔다. 신규 상장하는 ETF는 ‘ACE K반도체TOP2+ ETF’와 ‘ACE 코리아AI전력TOP10 ETF’다.

ACE K반도체TOP2+ ETF는 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장을 선도하는 국내 대표 기업 2곳에 집중하여 투자하는 상품으로, 기초지수는 ‘KRX K-AI 반도체TOP2+ 지수’다. 해당 지수는 시장 대표성, 유동성, AI 반도체와의 연관성 등을 종합적으로 고려해 관련성 높은 10개 종목으로 구성됐다.

ACE K반도체TOP2+ ETF의 특징은 국내 메모리 및 기판 분야 주요 기업에 투자한다는 점이다. AI 에이전트 시대 돌입으로 메모리 수요가 폭증하는 가운데, 글로벌 메모리 시장의 수혜주인 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어를 합산해 포트폴리오의 70%까지 노출도를 높일 예정이다.

여기에 AI 서버 및 로보틱스 반도체 수요 확대에 따른 수혜가 예상되는 국내 대표 기판 기업 삼성전기를 더해 핵심 4개 종목에 집중하는 반도체 올인원 포트폴리오를 구성한다. 하위 종목으로는 ‘AI 반도체’ 키워드와 유사도가 높은 수혜 종목을 선별 후 배분할 예정이다.

ACE 코리아AI전력TOP10 ETF는 AI 시대에 급증하는 전력 수요와 전력망 인프라 구축의 수혜가 예상되는 국내 핵심 기업들에 투자하는 상품이다. 기초지수는 ‘Akros 코리아AI전력TOP10 지수’로, 전력 및 데이터센터 자산과의 유사도가 높은 상위 10개 기업을 선별했다.

ACE 코리아AI전력TOP10 ETF는 AI 시대 병목인 전력 인프라와 전력원, 그리고 AI 데이터센터의 안정적인 전력 수급을 위해 필수적인 요소인 온사이트(on-site) 발전·ESS 관련 기업에 함께 투자하는 것이 특징이다.

특히 활발한 데이터센터 투자로 AI 전력 병목 현상이 두드러지는 미국 시장을 고려해 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에도 함께 투자한다. 이에 LS 일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등의 편입이 예상된다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “반도체와 전력 인프라는 AI 슈퍼사이클을 움직이는 거대한 두 축”이라며 “산업이 성장하는 단계일수록 개별 종목의 변동성에 노출되기보다, 시장을 이끄는 핵심 기업과 밸류체인을 독점하는 기업을 패키지로 선점하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “신규 상장하는 ACE K반도체TOP2+ ETF와 ACE 코리아AI전력TOP10 ETF는 모두 장기 성장성이 뚜렷할 것으로 예상되는 국내 핵심 산업을 담고 있다”며 “각 상품은 AI 반도체 시장을 지배하는 국내 밸류체인과 전력원 개발부터 송배전, 부품까지 아우르는 독점적 생태계를 포착해 담아냈다”고 전했다.

한투운용은 최근 신규 상품 상장에 박차를 가하고 있다. 지난 2일에는 고배당주에 삼성전자와 SK하이닉스를 더한 ‘ACE고배당주PLUS커버드콜액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 상장했다. 이 ETF는 고배당 20개 종목에 삼성전자와 SK하이닉스를 추가 편입하는 상품이다. 고배당주는 배당 수익률과 성장률, 주주환원 정책 강화 기조와 배당락 회복률 등을 판단해 선별한다. 코스피200 등 콜옵션(ATM) 매도 전략도 활용한다.