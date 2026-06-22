국내 사립 의료기관 최초 어린이 전문 병원 지난해 기준 외래 환자 17만7572명

[헤럴드경제=김광우 기자] 세브란스는 어린이병원이 개원 20주년을 맞아 기념식을 개최했다고 22일 밝혔다.

지난 20일 연세대 백양누리 그랜드볼룸에서 열린 기념식에는 원민경 성평등가족부 장관, 김동아 국회의원, 금기창 연세의료원장 등 주요 인사들이 참석했다.

세브란스 어린이병원은 1885년 한국 최초 근대 의료기관 제중원에서 시작된 세브란스 소아 진료 141주년의 전통을 계승해 2006년 국내 사립 의료기관 최초 어린이 전문 병원으로 문을 열었다.

연세의료원은 소아의료 분야에서 잇따라 국내 최초를 기록해 왔다. 1975년에는 국내 최초로 소아외과를 독립된 분과로 정식 개설했고, 1980년에는 국내 최초의 소아전문내시경실이 문을 열면서 정밀한 소아 진료 환경을 구축했다.

1999년 6월에는 ‘아동전문진료센터’가 문을 열었다. 세브란스병원 2층에 자리 잡은 아동전문진료센터는 소아과를 중심으로 소아정신과, 임상유전과, 소아외과, 소아정형외과, 소아신경외과, 소아비뇨기과 등 다양한 진료과가 함께 외래 진료를 시작하면서 본격적인 아동 전문 진료 시대를 열었다.

2006년 6월 15일 개원 당시 세브란스 어린이병원은 ‘어린이 환자가 편안함을 느낄 수 있는 병원’을 목표로 공간과 진료 체계를 설계했다.

어린이 친화적 외래와 병동, 신생아집중치료실, 무균실, 검사실, 어린이병원학교 등을 한 공간에 배치해 환자와 보호자의 이동 부담을 줄이고 진료 연계성을 높였다. 소아암전문클리닉 등 다학제 진료 기반도 강화해 복합 질환을 앓는 환아들이 여러 분야 전문의의 협진을 받을 수 있도록 했다.

현재 세브란스 어린이병원은 중증 소아환자 치료와 희귀질환 진료에서 강점을 보이고 있다. 신생아집중치료실, 소아중환자실, 소아심장중환자실 등 고난도 집중치료 인프라를 확충했고, 소아중환자의학 분과를 신설하며 중증 환아 진료 체계를 고도화했다.

2021년에는 국내 최초 소아신속대응팀 ‘세이브키즈(SaveKids)’를 신설해 입원 환아의 상태 악화를 조기에 발견하고 대응하는 체계를 마련했다. 이에 따라 지난해 기준 외래 환자는 17만7572명, 재원 환자는 5만7612명에 달했다.

공공의료도 세브란스 어린이병원의 중요한 축이다. 2022년에는 중증소아 재택의료팀을 개소해 병원 치료 이후에도 환아와 가족이 가정에서 안정적으로 돌봄을 이어갈 수 있도록 지원하고 있다.

아울러 질병관리청 지정 ‘권역별 희귀질환 전문기관’으로 선정됐으며, 하님정밀의료센터를 통해 유전 정보와 임상 데이터를 기반으로 한 정밀 진단과 맞춤 치료 역량을 강화하고 있다. 지난해에는 국내 최초 자폐스펙트럼장애 통합 치료 센터인 ‘민윤기치료센터’를 개소하기도 했다.

세브란스 어린이병원은 앞으로도 중증 소아환자 진료 역량을 강화하는 동시에 희귀질환, 발달장애, 재택의료 등 다양한 분야에서 환아와 가족을 포괄적으로 지원하는 소아의료 모델을 발전시켜 나갈 계획이다.

천근아 세브란스 어린이병원 원장(소아정신과 교수)은 “지난 20년은 세브란스 어린이병원이 한국 소아의료의 새로운 기준을 세워온 시간이었다”며 “앞으로는 질병을 치료하는 데 그치지 않고 아이의 성장과 발달, 가족의 회복, 성인기 이행까지 함께 살피는 병원으로 나아가겠다”고 말했다.