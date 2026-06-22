한성숙 중소벤처기업부 장관 “정보 유출 사과” “무거운 책임 통감 깊이 송구… 대책 마련 최선”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 ‘모두의 창업’ 플랫폼 개인정보 유출 사고에 대해 공식 사과했다. 한 장관은 또 철저한 원인 규명과 재발 방지도 약속했다.

한 장관은 22일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하먼서 기자들과 만나 “모두의 창업 플랫폼 개인정보 유출로 인해 걱정과 불편을 겪으신 이용자 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “정부를 믿고 창업에 도전해 주신 여러분의 신뢰를 지켜드리지 못했다. 주무 부처 장관으로서 무거운 책임을 통감하며 깊이 송구하다”고 말했다.

한 장관은 “모두의 창업은 완성된 결과물이 아니라 함께 만들어가는 과정의 프로젝트라는 점에 주안점을 두고 시작했다”면서도 “어떠한 정책적 취지도 국민의 개인정보와 신뢰를 지키지 못한 책임보다 앞설 수는 없다”고 강조했다.

한 장관은 “피해를 입을 수 있는 이용자 보호를 최우선으로 삼아 추가 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 신속히 시행하는 한편, 도전자의 아이디어가 안전하게 보호받을 수 있도록 대책도 마련하겠다”고 말했다.

한 장관은 “창업은 자신의 아이디어와 가능성으로 미래를 만들어가는 도전이자 새로운 기업과 일자리, 우리 경제의 새로운 성장동력이라는 점에서 매우 중요한 청년 정책이자 국가적 과제”라며 “이번 일로 인해 청년들의 창업을 향한 열정과 도전 의지가 꺾여서는 안 된다”고 말했다.

한 장관은 이어 “창업을 꿈꾸는 분들이 새로운 도전을 주저하는 일이 없도록 다시 살피겠다”며 “향후 모두의 창업 참가자 여러분을 직접 만나 질책과 제안을 무겁게 받아들이고, 국민께서 안심하고 참여할 수 있는 공정하고 신뢰받는 사업으로 다시 세우겠다”고 밝혔다.

한 장관은 “국민 여러분께 다시 한 번 깊이 사과드리고 철저한 원인 규명과 책임 있는 후속 조치들을 통해서 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.