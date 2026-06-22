HIV·결핵 환자 1700여명 대상…3억2000만원 상당

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드재단이 유엔세계식량계획(WFP)과 함께 미얀마 양곤 지역 취약 환자를 대상으로 23만1488달러(약 3억2000만원) 규모의 식량 및 영양 지원에 나선다고 22일 밝혔다.

이랜드재단은 지난 19일 서울에서 유엔세계식량계획과 관련 협약을 맺고 기금 전달식을 진행했다. 전달식에는 장광규 이랜드재단 이사장과 정영일 이랜드재단 대표, 이현지 유엔세계식량계획 한국사무소장, 마이클 던포드 유엔세계식량계획 미얀마사무소장이 참석했다.

이번 사업은 1년간 미얀마 양곤 지역 협력 진료소 7곳을 거점으로 진행된다. 면역결핍질환(HIV) 및 결핵 환자 약 1700명에게 쌀과 콩류 등 총 281톤 규모의 식량을 제공할 예정이다. 또한 환자들의 영양 상태를 점검하고 상담 및 건강 교육도 함께 진행해 건강 회복을 지원한다.

이번 지원은 이랜드가 현지 법인을 통해 오랫동안 인연을 맺어온 미얀마 지역사회를 돕는다는 점에서도 의미가 있다. 이랜드 미얀마 법인은 식수 및 위생 지원, 주거환경 개선, 고아원 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다.

이랜드재단 관계자는 “질병과 식량 부족으로 어려움을 겪고 있는 미얀마 취약 환자들의 건강 회복을 지원할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 지원이 전달될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.