농진청·검역본부 등 5개 기관 공동 연구 밀원수·질병관리·해충 방제 기술 개발

[헤럴드경제=김선국 기자] 기후변화로 꿀벌 개체 수 감소 우려가 커지자 정부가 2030년까지 484억원을 투입해 꿀벌 보호 연구에 나선다.

농림축산검역본부는 22~23일 서울 양재 aT센터에서 열린 ‘기상이변 대응 새로운 밀원수종 개발로 꿀벌 보호 및 생태계 보전’ 공동연구사업 성과관리 워크숍에서 관련 연구 성과를 공유했다고 밝혔다.

꿀벌은 농작물 수분을 담당하는 대표 곤충으로 전 세계 농업 생산의 약 30%를 뒷받침하는 것으로 알려져 있다. 하지만 최근 이상고온과 기후변화 영향으로 질병과 해충 피해가 늘면서 양봉산업은 물론 농업 생산 전반에도 위협 요인으로 떠오르고 있다.

이에 검역본부와 국립농업과학원, 국립생물자원관, 국립산림과학원, 국립기상과학원 등 5개 기관은 2023년부터 2030년까지 총 484억원 규모의 공동 연구사업을 추진하고 있다.

이번 워크숍에서는 기후변화에 대응한 밀원수 개발과 꿀벌 스마트 관리 기술, 응애·말벌 등 해충 대응 기술, 꿀벌 질병 진단기술 개발 성과가 공개됐다.

특히 검역본부는 양봉농가 피해가 큰 바로아응애의 생활사 변화와 방제 기술, 이상 행동을 보이는 꿀벌의 현장 진단기술, 기후변화에 따른 꿀벌 건강성 평가 연구 결과를 발표했다.

국립기상과학원은 밀원수 개화 예측 시스템을, 국립산림과학원은 기후변화에 적합한 밀원자원 발굴 연구를 소개했다. 국립생물자원관은 화분매개곤충 데이터 구축 현황을 공유했다.

정부는 연구 성과를 바탕으로 꿀벌 폐사 피해를 줄이고 양봉산업 경쟁력을 높인다는 계획이다.

최정록 검역본부장은 “기후변화는 꿀벌 질병과 해충 발생 양상에도 영향을 미치고 있다”며 “과학적 진단·제어 기술을 고도화해 꿀벌 보호와 양봉산업 발전에 기여하겠다”고 말했다.