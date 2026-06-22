22개 사업장에 AI CCTV 운영 EHS 상황실 자동관제 사업장 57개소 확대 쓰러짐·이상행동 감지해 즉시 대응

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 환경·보건·안전(EHS) 상황실을 중심으로 운영 중인 자동관제 사업장을 57개소로 확대하고 AI CCTV 적용 범위를 넓히는 등 전국 물류현장의 안전관리 체계를 고도화했다고 22일 밝혔다.

회사는 폭염에 따른 온열질환 예방을 위해 작업자의 건강 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 AI CCTV를 핵심 안전관리 수단으로 활용하고 있다. 현재 22개 사업장에 설치된 AI CCTV는 작업자의 움직임과 행동 패턴을 분석해 쓰러짐, 장시간 움직임 없음 등 이상징후를 감지한다.

위험 상황이 발생하면 즉시 EHS 상황실로 알림이 전달돼 현장 관리자가 신속히 대응할 수 있도록 지원한다. 온열질환은 초기 대응 여부에 따라 피해 정도가 크게 달라지는 만큼, 이상징후를 조기에 발견하는 것이 중요하다는 설명이다.

CJ대한통운은 AI CCTV의 정확도를 높이기 위해 물류현장의 작업 동선과 설비 환경, 작업 형태 등 다양한 데이터를 학습시켰다. 이를 통해 실제 위험 상황 판별 능력과 관제 효율성을 높였다고 회사 측은 설명했다.

현장 안전관리자가 착용하는 바디캠도 전 사업장에 도입했다. 바디캠 영상은 EHS 상황실과 실시간 연계돼 위험 상황 발생 시 안전 전문인력이 즉각 대응을 지원할 수 있다.

EHS 상황실은 CJ대한통운이 2023년 물류업계 최초로 구축한 통합 안전관제 컨트롤타워다. 안전 전문인력이 상주하며 전국 사업장의 안전 현황을 실시간으로 모니터링하고, 비상 상황 발생 시 사고 대응을 총괄한다.

CJ대한통운은 향후 EHS 상황실 기반 관제 시스템 적용 범위를 지속 확대하고 AI CCTV와 바디캠 등 안전 장비도 추가 확충할 계획이다. 이를 통해 폭염뿐 아니라 화재와 산업재해 등 다양한 위험 요인을 사전에 감지하는 예방 중심의 안전관리 체계를 강화한다는 방침이다.

김유승 CJ대한통운 안전경영실장은 “혹서기에는 온열질환 위험이 높아지는 만큼 작업자의 작은 이상징후도 놓치지 않는 것이 중요하다”며 “사고 대응을 넘어 위험요인을 사전에 식별하고 예방하는 미래형 안전관리 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

한편, CJ대한통운은 폭염 시 택배기사들이 자율적으로 배송을 중단할 수 있는 ‘작업중지권’과 이에 따른 책임을 묻지 않는 ‘면책권’을 보장한다. CJ대한통운은 최근 혹서기 안전대책과 온열질환 예방수칙을 택배기사들에게 공지했다. 이에 따라 택배기사가 폭염으로 건강 이상을 느낄 경우 업무용 앱에 미배송 사유를 ‘폭염 미배송’으로 등록하면 된다.