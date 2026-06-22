자율트랙터·수확드론·정밀제초 로봇 등 18개 핵심 과제 추진 2030년까지 572억원 투입…무인농장 상용화 앞당긴다

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 농업 현장의 만성적인 인력난과 고령화 문제를 해결하기 위해 농업용 로봇과 드론 개발에 본격 나선다.

농림축산식품부와 농촌진흥청은 오는 23일 전북 전주에서 ‘부·청 공동 민관협력 농업로봇 연구협의체’를 출범하고 첫 회의를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 협의체는 농식품부의 ‘인공지능 전환(AX) 기반 지능형 농작업 협업 산업화 기술개발사업’과 농진청의 ‘지능형 농작업 로봇 핵심기술개발사업’에 참여하는 대학, 연구기관, 기업 등이 참여하는 민관 협력체다.

농업 현장에서는 파종과 정식, 제초, 방제, 수확 등 노동집약적 작업이 인력 부족과 인건비 상승으로 갈수록 부담이 커지고 있다. 이에 따라 인공지능(AI), 로봇, 드론 등을 활용한 농작업 자동화와 무인화 기술 확보가 농업 경쟁력의 핵심 과제로 떠오르고 있다.

농식품부와 농진청은 2026년부터 2030년까지 총 572억원을 투입해 자율주행 농기계와 농업용 로봇, 농작업 드론, 지능형 의사결정 기술 등을 개발할 계획이다.

이번 협의체에는 자율트랙터 군집 협업, 밭농업 전주기 개방형 로봇 플랫폼, 무인 협업·정밀제초 시스템, 과수 재배·물류 로봇, 정밀 방제·파종 기술, 피지컬 AI 기반 자율수확 드론 등 18개 핵심 연구과제가 참여한다.

첫 회의에서는 농업 AX 데이터 표준 구축과 실증사업 추진 계획을 공유하고 자율주행 농기계와 농업용 로봇 개발에 필요한 데이터 표준화 방안을 논의한다. 연구기관 간 역할 분담과 기술 실증, 성과 확산 전략도 함께 점검할 예정이다.

농식품부는 이번 협의체가 연구기관과 기업 간 협력을 강화하고 우수 기술의 현장 확산을 앞당기는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김고은 농식품부 과학기술정책과장은 “농업로봇과 드론은 농업 현장의 노동력 부족 문제를 해결하고 생산성을 높일 수 있는 핵심 기술”이라며 “연구기관과 기업 간 협력을 강화해 연구 성과가 현장에 조기에 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

윤남규 농진청 스마트농업팀장은 “AI와 로봇 기술 기반의 농작업 자동화는 미래 농업 경쟁력을 좌우하는 핵심 분야”라며 “한국형 농업로봇 기술 확보와 농업 디지털 전환에 속도를 내겠다”고 했다.