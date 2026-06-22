사내 업무 환경에 MS 코파일럿 도입 한 달 업무 데이터 연결해 ‘회사 잘 아는 AI’ 활용 데이터 분류·보고서 작성까지 사용성↑

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 전사에 생성형 인공지능(AI) 기반 업무 환경을 도입한 지 약 한 달 만에 전사 이용률이 80%를 돌파했다.

22일 LG유플러스는 지난달 마이크로소프트 코파일럿을 전사 표준 업무 도구로 도입한 후 약 한 달 만에 임직원 10명 중 8명 이상이 해당 도구를 사용하고 있다고 밝혔다. 누적 프롬프트 수는 44만건을 넘어섰다. 아울러 임직원 1인당 평균 약 86회의 업무를 AI를 활용해 수행했다. 전체 사용자 중 약 63%는 하루 한 번 이상 AI를 활용하는 것으로 집계됐다.

LG유플러스는 이로써 생성형 AI가 특정 조직이나 직무에 한정되지 않고 전사 업무 전반에서 활용되고 있다고 강조했다. 사내 업무에 생성형 AI를 도입한 글로벌 기업의 활용률이 70% 수준으로 알려진 점을 고려하면, AI 도입 초기부터 실질적인 업무 활용에 빠르게 자리 잡았단 해석이다.

LG유플러스는 이 같은 성과에 대해 생성형 AI를 ‘회사를 잘 이해하는 AI’로 활용한 결과라고 설명했다. 코파일럿을 사내 전용 환경으로 구축하고, 내부 업무 데이터를 연동한 것이 대표적이다. 기존 외부 AI 서비스는 보안 우려로 사내 데이터 활용이 제한되는 경우가 많고, AI 답변이 실제 업무 데이터와 부합하는지 추가로 검증해야 하는 한계가 있는데 이를 극복한 것이다.

LG유플러스에 따르면 자사 코파일럿은 사내 시스템에서 업무 데이터와 실시간으로 연결돼 임직원들의 질문을 업무 맥락 속에서 이해한다. 이에 따라 별도의 자료 가공 없이도 사내 데이터에 기반한 응답을 받을 수 있단 설명이다.

실제 업무 수행 방식에도 변화가 나타났다. 데이터 분류 업무는 코파일럿 내 클로드 모델을 활용해 기준 설정과 분류를 자동화하는 방식으로 전환됐으며, 이를 통해 관련 업무 시간은 약 90% 감소했다.

보고서 작성 방식도 뒤바뀌었다. 과거에는 자료를 별도로 가공한 뒤, AI와 대화하는 과정을 거쳐야 했지만, 현재는 코파일럿 내 GPT·클로드 모델이 업무 맥락을 반영한 초안을 생성해 준다. 이로써 임직원은 간단한 수정만으로 보고서를 완성할 수 있게 됐다.

LG유플러스는 향후 업무 유형별로 최적화된 AI 환경을 구축해 AI 전환(AX)을 고도화한단 계획이다. 코파일럿을 전사 표준 업무 도구로 지속 활용하는 한편, 바이브 코딩에는 코덱스와 클로드 코드, 서비스 기획에는 피그마와 클로드, 콘텐츠 생성에는 제미나이를 활용하는 등 특화 영역에서 여러 AI를 임직원이 활용하도록 지원한다.

황승연 LG유플러스 전략/AX 담당은 “도입 이후 비교적 짧은 기간 내 다양한 업무 영역에서 활용이 확인되고 있다”며 “앞으로도 AI 기반 업무 환경이 안정적으로 정착될 수 있도록 관련 체계를 지속해서 보완할 것”이라고 말했다.