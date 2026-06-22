[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주시는 지난 15~19일까지 베트남 호치민에 파견된 ‘우수제품 베트남 시장개척단’이 총 96건, 570만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다고 22일 밝혔다.

이 가운데 9건은 87만 달러 규모의 수출 업무협약(MOU)과 10만 달러의 현지 계약을 체결하는 성과를 거뒀다. 원주시가 해외시장 개척의 지평을 지속적으로 확장하고 있는 가운데, 이번엔 단기간 작지 않은 실적을 기록했다.

이번 시장개척단에는 식품·화장품·생활용품 분야 중소기업 12곳이 참가했다. 시는 참가 기업들의 원활한 수출 상담을 지원하기 위해 현지 바이어와의 1대1 상담 주선, 통역 지원, 상담장 제공 등 다양한 지원을 펼쳤다.

참가 기업들은 상담 기간 우수한 제품을 선보이며 현지 바이어들로부터 높은 관심과 호평을 받았다. 이에 따라 향후 실제 수출 계약 체결로 이어질 수 있는 가시적인 성과가 기대된다.

아울러 기업들은 베트남 상공회의소 등 관계기관을 방문해 수출 협력 기반을 다졌으며, 대형 유통매장 시장조사를 통해 현지 소비 트렌드와 시장성을 분석하는 등 베트남 시장 진출 가능성을 확인했다.

원주시는 이번 시장개척단의 상담 성과를 바탕으로 우수 제품의 현지 유통망 입점과 마케팅 지원 등 후속 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

원주시 관계자는 “베트남은 높은 성장성과 소비 잠재력을 갖춘 동남아시아의 핵심 시장”이라며, “앞으로도 기업 수요에 맞춘 해외 마케팅과 판로 개척 지원을 통해 지역 기업의 수출 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.