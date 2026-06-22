국민의힘 원내대표 나선 김길영 의원과 러닝메이트

25개 자치구 균형발전·예산 배분 강조

이성배 의원이 12대 서울시의회 전반기 부의장에 출마한다고 공식 선언했다. 서울시의회 제공
이성배 의원이 12대 서울시의회 전반기 부의장에 출마한다고 공식 선언했다. 서울시의회 제공

[헤럴드경제=양정원 기자] 이성배 서울시의원(국민의힘, 송파4)이 12대 전반기 부의장 선거 출마를 공식 선언했다. 이 의원은 국민의힘 대표의원 선거에 출마한 김길영 의원(강남6)과 러닝메이트로 나서 당내 소통과 협력을 강화하고, 실질적인 정책 성과를 창출하는 ‘일하는 의회’ 구현에 앞장서겠다고 밝혔다.

이 의원은 부의장 출마와 함께 ‘실무형 부의장’을 핵심 비전으로 제시했다. 의장단이 단순한 의전과 상징적 역할에 머무르는 것이 아니라 의원들의 의정활동을 실질적으로 지원하고, 집행부와의 협의를 통해 시민이 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어내는 역할을 해야 한다는 것이다.

그는 “부의장은 의원들이 시민과 지역사회를 위한 의정활동에 전념할 수 있도록 뒷받침하는 자리”라며 “현장에서 답을 찾고 결과로 평가받는 의장단을 만들어 서울시의회의 역할과 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.

이 의원은 11대 서울시의회에서 국민의힘 대표의원, 예산결산특별위원장을 역임하며 당내 의견을 조율하고 서울시 주요 정책과 예산을 심의해 온 경험을 강점으로 내세웠다. 특히 소수 여당 체제에서 원활한 의회 운영을 위해서는 의원 간 협력과 소통이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

그는 “의원 개개인의 역량도 중요하지만 의회 전체가 하나의 팀으로 움직일 수 있는 지원 체계가 필요하다”며 “상임위원회와 지역 현장에서 발굴한 정책이 실제 시정과 예산에 반영될 수 있도록 의장단 차원의 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

또 선수나 지역에 따라 의정활동이 소외되지 않도록 세심하게 살피고, 의원들이 정책 개발과 지역 현안 해결에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다는 구상도 내놓았다.

서울시 25개 자치구의 균형 있는 예산 배분과 정책 지원 역시 주요 공약으로 제시했다. 특정 지역에 사업과 예산이 편중되지 않도록 의원들과 지속적으로 소통하고, 각 자치구의 현안과 주민 요구가 서울시 정책에 고르게 반영될 수 있도록 조정자 역할을 충실히 수행하겠다는 방침이다.

이 의원은 “서울은 25개 자치구가 함께 성장해야 진정한 발전을 이룰 수 있다”며 “지역 간 균형발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 예산과 정책이 공정하게 배분될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김길영 의원이 12대 서울시의회 전반기 국민의힘 원내대표에 출마한다고 공식 선언했다. 서울시의회 제공
김길영 의원이 12대 서울시의회 전반기 국민의힘 원내대표에 출마한다고 공식 선언했다. 서울시의회 제공

김길영 의원과의 공조 의지도 강조했다. 두 의원은 각자의 의정 경험과 실무 역량을 바탕으로 당내 의견을 폭넓게 수렴하고, 서울시 주요 현안에 대한 대응력을 높여 나가겠다는 계획이다.

이 의원은 “대표의원과 의장단 간 긴밀한 소통을 통해 당 소속 의원들의 목소리를 하나로 모으고 집행부와의 정책 협상력도 높이겠다”며 “민생과 정책 중심의 의회, 시민에게 신뢰받는 의회를 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 밝혔다.


7toy7@heraldcorp.com