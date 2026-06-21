[헤럴드경제=장연주 기자] 걸그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 공항 출국 당시 신원 확인절차에 제대로 응하지 않는 모습이 ‘연예인 특혜’ 논란으로 불거진 가운데, 한국공항공사가 결국 공항 이용객 대상 신원 확인 안내를 강화했다.

한국공항공사는 20일 홈페이지 국내선 이용안내의 ‘탑승장 신원확인 및 항공권 검사’ 항목에 안내 문구를 추가해, ‘본인 일치 여부 확인을 위해 마스크, 모자, 선글라스는 잠시 벗어주시기 바랍니다’라는 내용을 새로 넣었다.

기존 안내에는 ‘출발장 입구에서 경비요원(청원경찰)에게 신분증과 항공권을 제시해 신원을 확인받는다’란 절차만 담겨 있었지만, 모호할 수 있었던 현장 안내를 이용객들이 사전에 확실히 인지할 수 있도록 가이드라인을 강화한 것으로 보인다.

앞서 지난 달 30일 김포국제공항 보안 검색대를 통과하던 장원영은 마스크를 완전히 벗지 않고 살짝 내린 채 신원 확인을 마쳤다.

이 장면이 담긴 영상이 온라인상에 퍼지자, 일각에서는 “일반 승객에게는 엄격한 신원 확인 절차가 왜 연예인에게는 관대한가”라며 형평성 논란이 제기됐다.

또 김포공항에는 “신원 확인 기준과 안내를 명확히 해달라”는 민원이 접수되기도 했다.

결국 논란이 확산되자 공항공사는 “연예인 특혜는 없었다”며 “항공보안표준절차서에 따라 모든 승객에게 동일한 기준을 적용하고 있으며, 현장에서 마스크나 모자 제거를 구두로 안내하고 있다”고 해명했다.

아울러 공항공사는 재발 방지와 이용객들의 혼란을 줄이기 위해 공식적인 안내 문구를 보강했다.