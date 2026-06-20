[헤럴드경제=장연주 기자] 주식 투자로 약 1억원 가량 손실을 본 것으로 알려진 개그우먼 출신 방송인 미자가 SK하이닉스 주식 매수 사실을 공개하자, 종목 토론방과 누리꾼들 사이에서는 “큰일 났다”, “나가 주세요” 라는 반응이 나와 눈길을 끈다.

미자는 지난 18일 자신의 인스타그램에 “방금 SK하이닉스 들어갔다”며 “이번에도 잃으면 내 인생 주식은 없다”고 썼다.

그가 함께 공개한 사진에는 SK하이닉스 장중 최고가인 270만원 선을 터치한 화면이 담겼다.

미자는 주식투자로 손실을 보고도 또 다시 주식을 매수한 이유에 대해 “이렇게 뜬 거 보고 그냥 들어갔다”고 말했다.

이 같은 소식이 전해지자 누리꾼들은 “죄송하지만 나가 달라”, “저는 냅다 팔았다” 등의 메시지를 보냈고, 미자는 해당 글을 공유하면서 “저 때문에요?”, “으앜” 등의 반응을 보였다.

또 SK하이닉스 주주 등이 모인 종목 토론방에서는 “미자가 270만원에 샀다. 큰일 났다”는 웃픈 반응이 나오기도 했다.

한편, 미자는 주식 투자로 약 1억원 가량 손실을 봤다고 고백한 바 있다.

그는 최근 유튜브채널에 남편 방송인 김태현, 동생 장영과 함께 식사를 하면서 주식 투자를 했다가 손실을 봤다고 고백했다.

미자는 “삼성전자나 SK하이닉스 같은 우량주는 너무 비싸서 들어가지 못해 건설주를 샀는데, 며칠 만에 마이너스 20%를 기록해 수천만원을 날렸다”고 밝혔다.

그는 또 이후에도 주식 투자를 하면서 1억 가량의 손해를 봤고 손절매 후 주가가 급등했다고 밝혀, 미자가 주식을 사면 더는 주가가 더 이상 오르지 않는 것 아니냐는 우려가 나오는 것으로 해석된다.

미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 지난 2022년 김태현과 결혼했다.