이천수 “이럴 거면 차라리 후반 투입” 이을용 “교체 너무 빠르다. 한방 있는데”

[헤럴드경제=조용직 기자] 멕시코전 손흥민의 조기 교체는 패착이란 지적이 잇따르고 있다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 지난 19일(한국 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 치른 개최국 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 석패했다.

후반 5분 골키퍼 김승규(FC도쿄)와 센터백 이기혁(강원)의 뼈아픈 실수가 승패를 갈랐다. 1승 1패(승점 3)가 된 한국은 조 2위를 유지했으나 32강행을 확정짓지 못했다. 25일 열리는 남아프리카공화국(1무 1패·승점 1)과의 최종 3차전에서 최소 비겨야 하는 상황이다.

멕시코전이 끝나고 가장 논란이 된 건 에이스 손흥민의 이른 교체 시점이다. 체코와 1차전에선 후반 24분 손흥민을 빼고 오현규(베식타시)를 넣는 교체 카드가 적중해 역전골로 이어졌다. 멕시코전에서도 같은 카드를 꺼냈지만, 기대했던 득점은 나오지 않았다

사실 체코전도 손흥민은 교체되기 전까지 슈팅 6개, 패스 22개를 시도하며 상대 수비를 흔들었던 상황이라, 그런 그를 교체하는 결정은 쉽지 않았다. 그런데도 홍명보 감독의 과감한 결단은 오현규의 역전골이란 결과물로 이어졌다.

더욱이 멕시코전 손흥민의 교체 타이밍은 1차전 때보다 12분이나 빨랐다. 이 때문에 조기 교체라는 말이 나온 것이다.

한국은 오현규, 황희찬(울버햄튼)에 이어 조규성(미트윌란), 양현준(셀틱), 엄지성(스완지) 등 잇단 교체 승부수에도 멕시코 골문을 열지 못했다. 경기 막판 조규성의 헤더가 멕시코 골키퍼에 막힌 걸 벤치에서 지켜본 손흥민은 머리를 감싸며 안타까워하기도 했다.

2002 한일 월드컵 4강 멤버인 이천수는 자신의 유튜브 채널을 통해 손흥민이 멕시코전에 교체되자 “애매하다”며 머리를 긁적였다. 함께 출연한 이을용도 “너무 빨리 빼는데? (손흥민이) 한 방이 있는데”라고 했고, 이근호도 “흥민이 몸 좋은데?”라며 의아해했다. 이천수는 이어 “그럴 거면 (손흥민을) 후반에 넣는 게 낫다”라고 덧붙였다.

전직 국가대표 수비수 박주호도 자신의 유튜브에서 손흥민이 교체되자 “이건 좀 빠른데? 흥민이는 조금 빠른데, 내버려 둬야 하지 않나”라고 의문을 제기했다.

대표팀 주장 출신인 기성용(포항)도 손흥민의 이른 교체를 아쉬워했다. 그는 한 유튜브 채널에서 “(손흥민은) 사실 원톱보다는 사이드 쪽에 나왔으면 공격에서 조금 더 위협적이지 않았을까”라고 가정했다.

다만 조기교체 지적은 지나친 결과론적인 해석이라고 경계하는 목소리도 있다. 교체 타이밍보단, 오히려 손흥민을 뺀 뒤에도 전술적인 변화가 없던 게 더 문제라는 지적도 있다.