6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있다. 이상섭 기자
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=박연수 기자] 잠실에서 16일째 이어지고 있는 ‘개표소 봉쇄 시위’에서 가스총을 들고 참여하려던 80대 남성이 경찰에 제지당했다.

20일 연합뉴스에 따르면 이날 낮 12시 40분께 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 인근에서 80대 남성 A씨가 가스총을 소지한 채 집회에 참여하려다 경찰에 적발됐다.

경찰은 총포소지허가증을 확인한 뒤 A씨를 귀가토록 했다.


siuu@heraldcorp.com