[헤럴드경제=박연수 기자] 잠실에서 16일째 이어지고 있는 ‘개표소 봉쇄 시위’에서 가스총을 들고 참여하려던 80대 남성이 경찰에 제지당했다.

20일 연합뉴스에 따르면 이날 낮 12시 40분께 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 인근에서 80대 남성 A씨가 가스총을 소지한 채 집회에 참여하려다 경찰에 적발됐다.

경찰은 총포소지허가증을 확인한 뒤 A씨를 귀가토록 했다.