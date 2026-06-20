[헤럴드경제=박연수 기자] 잠실에서 16일째 이어지고 있는 ‘개표소 봉쇄 시위’에서 가스총을 들고 참여하려던 80대 남성이 경찰에 제지당했다.
20일 연합뉴스에 따르면 이날 낮 12시 40분께 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 인근에서 80대 남성 A씨가 가스총을 소지한 채 집회에 참여하려다 경찰에 적발됐다.
경찰은 총포소지허가증을 확인한 뒤 A씨를 귀가토록 했다.
siuu@heraldcorp.com
입력 2026-06-20 19:41:57
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[헤럴드경제=박연수 기자] 잠실에서 16일째 이어지고 있는 ‘개표소 봉쇄 시위’에서 가스총을 들고 참여하려던 80대 남성이 경찰에 제지당했다.
20일 연합뉴스에 따르면 이날 낮 12시 40분께 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 인근에서 80대 남성 A씨가 가스총을 소지한 채 집회에 참여하려다 경찰에 적발됐다.
경찰은 총포소지허가증을 확인한 뒤 A씨를 귀가토록 했다.
“우리 아이 미국 보내도 될까” 이민자 64%가 한 말[나우,어스]
[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 강경한 이민 정책이 이어지는 가운데 미국이 이민자들의 ‘기회의 땅’이라는 이미지를 잃어가고 있다는 조사 결과가 나왔다. 미국 독립 250주년을 앞두고 실시된 여론조사에서 아시아계 미국인의 3분의 2 가까이가 미국이 더 이상 이민자들에게 좋은 나라가 아니라고 답했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)
[영상] “80평 저택이 사실상 0원” 일산 부촌 2층집 ‘66% 급락’ 이유는 [부동산360]
정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 감정가 17억원대에서 현재 5억원대로 하락한 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있는데 가격·입지 측면의 강점이 크지만 대향력 임차인이 있다는 점이 유찰요인으로 작용하고 있다는 게 전문가들의 분석이며 정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있다.
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[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.