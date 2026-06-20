무디스 추산 군사비·유가·금리 부담만 1320억달러 휘발유 추가 지출 92조원…가구당 70만원 넘게 부담 유가·비료·식품 가격 연쇄 충격…“전쟁 비용은 결국 소비자 몫”

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하며 전쟁은 멈췄지만 청구서는 이제 미국 소비자와 납세자들에게 돌아가고 있다는 분석이 나왔다. 군사비와 유가 급등, 원자재 가격 상승, 금리 부담 등을 합치면 미국이 떠안은 전쟁 비용이 최소 1320억달러(약 203조원)에 달한다는 추산이다.

19일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 국제신용평가사 무디스는 이란 전쟁으로 미국 경제가 부담한 비용을 최소 1320억달러로 추산했다. 이는 직접적인 군사 지출뿐 아니라 유가 상승에 따른 소비자 부담, 원자재 가격 상승, 금리 인상에 따른 금융 비용 증가 등을 모두 반영한 수치다.

당초 미국 국방부는 지난 5월 의회 보고에서 전쟁 관련 군사비를 약 290억달러로 추산했다. 그러나 이는 파괴된 미군 기지 복구 비용과 항공모함 전단 운영비, 무기 재고 보충 비용 등을 포함하지 않은 수치다.

실제 전쟁 과정에서 사우디아라비아 주둔 미군의 E-3 센트리 조기경보통제기와 외교시설 등이 피해를 입었다. E-3 센트리 한 대 가격만 최대 5억달러에 달하는 것으로 알려졌다.

가장 큰 부담은 소비자들이 체감했다.

브라운대의 전쟁 에너지 비용 추적 자료에 따르면 미국인들은 전쟁 이후 휘발유와 경유 가격 급등으로 약 600억달러(약 92조원)를 추가 지출했다. 가구당 평균 460달러(약 70만원)가 더 들어간 셈이다.

전쟁 직전 갤런당 2.98달러 수준이던 미국 평균 휘발유 가격은 한때 4달러를 넘어섰다.

직접적인 원인은 호르무즈 해협 봉쇄였다.

전 세계 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 사실상 마비되면서 국제 유가는 급등했다. 브렌트유는 지난 3월 배럴당 120달러까지 치솟으며 시장을 흔들었다. 최근 미국과 이란의 종전 합의 이후 80달러 수준으로 내려왔지만 여전히 전쟁 이전보다는 높은 수준이다.

에너지 가격 상승은 경제 전반으로 번졌다.

항공유 가격이 오르면서 항공권 가격이 뛰었고 해상 운임과 물류비도 상승했다. 제조업체들은 원자재 비용 증가 압박에 직면했고 소비자물가에도 상승 압력이 가해졌다.

식품 가격 역시 영향을 받았다.

호르무즈 해협 봉쇄 여파로 비료 원료인 황 가격이 상승하면서 농업 생산비가 높아졌다. 전문가들은 향후 식품 가격 상승과 일부 국가의 식량 불안이 나타날 가능성을 경고하고 있다.

전쟁은 미국 경제의 금리 부담도 키웠다.

유가 급등과 인플레이션 압력이 커지면서 연방준비제도(Fed)는 예상보다 오랫동안 고금리를 유지하게 됐다. 최근 케빈 워시 연준 의장이 연내 금리 인상 가능성을 시사한 배경에도 에너지발 물가 압력이 자리하고 있다는 분석이 나온다.

인명 피해도 컸다.

이란과 이스라엘 정부 발표 기준으로 이란에서는 3500명, 이스라엘에서는 26명이 사망했다. 미군 사망자는 13명으로 집계됐다. 전쟁이 확산된 레바논에서도 3700명이 숨졌다.

개전 첫날인 2월 28일에는 미군의 미사일 공격으로 이란의 한 학교가 붕괴돼 최소 175명이 사망한 것으로 알려졌다.

NYT는 전쟁이 끝났더라도 경제적 후폭풍은 상당 기간 이어질 수 있다고 지적했다. 전쟁 비용은 결국 정부 재정과 물가를 통해 소비자에게 전가되며, 그 부담은 전장이 아닌 일상 속에서 계속 나타난다는 것이다.