스타벅스, 논란 이후 결제금액·이용자 모두 감소세 투썸플레이스, 스타벅스 앞서…메가MGC커피도 추격 스타벅스, 23일 여름 프로모션 재개…전날 조기 종료

[헤럴드경제=정대한 기자] ‘탱크데이’ 논란에 휩싸인 스타벅스가 부진을 이어가고 있다. 반면 경쟁사인 투썸플레이스의 결제액은 스타벅스를 역전했다. 메가MGC커피도 뒤를 바짝 쫓고 있다.

아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 6월 둘째 주(8~14일) 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제금액은 227억6429만원으로 전주보다 약 14억4184만원(6.0%) 감소했다.

마케팅 논란 직전인 5월 둘째 주(11~17일)와 비교하면 결제액은 약 93억9923만원(29.2%) 줄었다. 정용진 신세계그룹 회장이 직접 사과했던 5월 넷째 주(25~31일)보다는 13억723만원(6.1%) 증가했지만, 사태 이전 수준은 회복하지 못하고 있다.

앱 사용자 수도 감소세다. 스타벅스 앱의 주간 사용자 수(WAU)는 6월 둘째 주 기준 312만7429명으로 전주 대비 약 85만8390명(21.5%) 줄었다. 이는 논란 이후 최저치다. 앱을 주로 사용하는 충성 고객이 돌아오지 않고 있다는 의미로 풀이된다.

‘탈벅(스타벅스 탈퇴)’ 현상으로 경쟁 브랜드들은 수혜를 입고 있다. 투썸플레이스의 6월 둘째 주 결제금액은 약 272억9375만원으로 스타벅스를 약 45억원 앞질렀다. 논란 이전인 5월 둘째 주엔 스타벅스의 결제액이 투썸플레이스보다 약 56억원 이상 많았다. 투썸플레이스의 6월 둘째 주 WAU는 59만3726명으로 전주 대비 2만6271명(4.6%) 증가했다. 스타벅스 논란 직전인 5월 둘째 주와 비교하면 14만8043명(33.2%) 급증했다.

메가MGC커피의 추격도 매섭다. 6월 둘째 주 결제금액은 223억3060만원으로 스타벅스와의 차이가 약 4억원에 불과했다. 5월 넷째 주에는 약 24억원 차이로 스타벅스를 역전하기도 했다.

스타벅스는 논란 이후 중단했던 여름 신제품 프로모션을 오는 23일부터 시작할 예정이다. 신제품 출시 하루 전인 22일에는 전국 매장 영업을 오후 3시에 조기 종료하고 전 직원 대상 역사 인식 교육을 실시할 계획이다.