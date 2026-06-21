그라프·부쉐론·다미아니 등 7월 줄인상 억소리 나는 까르띠에, 올해 두 차례 인상 금값 하락세에도 고환율·매출 전략에 ↑

[헤럴드경제=김진 기자] 명품 하이엔드 주얼리 브랜드들이 올 하반기 가격을 줄인상에 들어간다. 최근 주춤하는 금값에도 불구하고 ‘N차 인상’ 전략을 이어가는 모습이다.

21일 업계에 따르면 영국의 하이주얼리 브랜드인 ‘그라프(Graff)’는 7월 15일부터 국내 판매 제품 가격을 인상한다. 인상 품목은 목걸이(네크리스·펜던트) 제품으로, 5~10%가량 오를 것으로 알려졌다. 프랑스의 주얼리 브랜드 ‘부쉐론(Boucheron)’도 7월 가격을 인상한다. 웨딩링으로 인기가 많은 ‘콰트로’ 컬렉션과 ‘쎄뻥 보헴’ 컬렉션 등이 대상이다. 지난해와 비슷한 6~7% 수준의 인상이 예상된다.

이탈리아 하이주얼리 브랜드 ‘다미아니(DAMIANI)’와 ‘포페(FOPE)’도 각각 7월 가격 조정을 단행한다. 다미아니는 올해 2월 가격을 2~8% 인상한 지 5개월 만에 재인상이다. 포페는 지난해 11월 가격 인상 후 8개월 만으로, 이번 인상폭은 평균 9%로 알려졌다.

‘반클리프 아펠(Van cleef&Arpels)’도 7월 중 기습 인상설이 나온다. 반클리프 아펠은 지난해 1월과 4월, 11월에 걸쳐 가격을 올렸다.

이미 가격을 올린 브랜드도 다수다. 결혼 예물 수요가 많은 프랑스 주얼리 브랜드 ‘쇼메(CHAUMET)’는 이달 중순 일부 주얼리 제품 가격을 3~5% 인상했다. 올해 2월과 4월에 이어 세 번째 인상이다.

명품 주얼리·시계 브랜드 까르띠에(Cartier)는 올해 1월에 이어 5월에도 가격을 올렸다. 이번 인상은 시계를 중심으로 이뤄졌다. 젊은층이 선호하는 ‘팬더 드 까르띠에 미니 스틸’과 ‘까르띠에 탱크 프랑세즈 스몰’ 가격은 각각 655만원에서 690만원으로 인상됐다. ‘까르띠에 베누아 뱅글 미니’는 2470만원에서 2730만원으로 올랐다. ‘까르띠에 베누아 미니 풀파베 뱅글’ 판매가는 9700만원에서 1억500만원까지 인상됐다.

그간 업계에서는 하이엔드 주얼리의 가격 인상 배경으로 중동전쟁을 기점으로 치솟은 금값과 고환율, 물류비 부담 증가 등을 꼽아왔다. 그러나 최근 미국과 이란이 중동전쟁 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 금값은 주춤하는 추세다. 19일 오후 5시 기준 금 1g당 가격은 20만2520원으로, 한 돈(3.75g) 기준 75만9000원이다. 금 가격은 올해 초 1g당 27만원선까지 상승한 바 있다.

향후 금값이 안정되더라도 하이엔드 주얼리의 가격 인상 기조는 꺾이지 않을 것이란 시각이 지배적이다. 글로벌 명품 브랜드들은 한 해에도 수 차례 가격을 인상하는 N차 인상을 매출 전략으로 활용하고 있어서다. 한 업계 관계자는 “하이엔드 주얼리를 구매하는 고객들은 대부분 경기 민감도가 낮은 상위 VIP들”이라며 “이들을 타깃으로 한 만큼 가격 인상 전략을 유지할 가능성이 높다”고 말했다.