[헤럴드경제=민성기 기자] 한국과 멕시코의 2026년 북중미 월드컵 A조 2차전이 19일(한국 시간) 오전 10시에 시작된 가운데, 이강인이 전반 3분 경고를 받았다.
이날 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열리고 있는 경기에서 이강인은 전반 3분 상대팀 선수과 볼 경합 과정에서 거친 파울로 경고를 받았다.
한국이 공을 잡으면 멕시코 관중석에서 야유가 쏟아지고 있다.
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입력 2026-06-19 10:09:51 수정 2026-06-19 10:10:31
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[헤럴드경제=민성기 기자] 한국과 멕시코의 2026년 북중미 월드컵 A조 2차전이 19일(한국 시간) 오전 10시에 시작된 가운데, 이강인이 전반 3분 경고를 받았다.
이날 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열리고 있는 경기에서 이강인은 전반 3분 상대팀 선수과 볼 경합 과정에서 거친 파울로 경고를 받았다.
한국이 공을 잡으면 멕시코 관중석에서 야유가 쏟아지고 있다.
[단독] ‘쌍둥이 득표 논란’ 송도 투표소, 본투표서도 잇단 사고
[헤럴드경제=윤채영 기자] 6·3 지방선거 인천시장 사전투표에서 이른바 ‘쌍둥이 득표’ 논란이 제기됐던 인천 송도 투표소들에서 본투표 당일에도 각종 선거사무 사고가 발생했던 것으로 확인됐다. 헤럴드경제가 19일 김민전 국민의힘 의원실을 통해 확보한 인천 연수구 송도1동·송도2동 일대 투표소 투표록에 따르면 유권자 한 명에게 동일 선거 투표용지 2장을 나눠주
‘남궁민♥진아름’, 결혼 4년 만에 임신…“곧 출산, 새 가족 맞는다”
[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 남궁민(49), 진아름(37) 부부가 결혼 4년만에 부모가 된다. 남궁민 소속사 935엔터테인먼트는 18일 “남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”며 진아름의 임신 소식을 알렸다. 소속사는 “두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다”며 “남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다”고 밝혔다. 남궁민과 진아름은 지난 2015년 남궁민이 연출한 영화 ‘라이트 마이 파이어’에서 각각 배우와 감독으로 만나 연인으로 발전했고, 이듬해 연인 사이를 인정한 뒤 7년간의 공개 끝에 지난 2022년 10월 결혼했다. 진아름은 2008년 서울 컬렉션에서 모델로 데뷔했으며, ‘프로젝트 런웨이 코리아 시즌2’에도 출연하며 모델로도 활동했다. 남궁민은 올 7월4일 첫방송되는 KBS 2TV 토일극 ‘결혼의
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
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[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.