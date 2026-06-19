2022 카타르 월드컵서 한국의 조별리그 50% 적중 “멕시코 1차전 경기력에 깊은 인상…1대2 예상”

[헤럴드경제=정호원 기자] 축구팬들 사이에서 높은 승부 적중률로 ‘인간 문어’라 불리는 BBC 해설위원 크리스 서튼이 멕시코전에서 한국의 패배를 전망해 이목이 쏠리고 있다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 공동 개최국 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

양 팀 모두 지난 12일 열린 조별리그 1차전에서 나란히 승리를 거둔 상태다. 앞서 열린 A조 2차전 첫 경기에서 체코와 남아프리카공화국이 1-1 무승부를 기록함에 따라, 이번 경기에서 이기는 팀은 조 1위로 32강 진출을 확정 짓게 된다.

서튼은 지난 2022 카타르 월드컵 당시 높은 승부 예측 적중률을 기록하며 ‘인간 문어’라는 별명을 얻은 인물이다. BBC에 따르면 서튼은 이번 대회 조별리그 1차전 24경기 중 12경기의 결과를 맞혔다. 같은 기간 인공지능(AI)은 13경기, BBC 승부 예측 게임 참가자들은 14경기를 적중시켰다. 그는 지난 2022 카타르 월드컵에서 한국의 조별리그 결과 적중률 50%를 기록하기도 했다.

BBC는 경기를 앞두고 서튼과 AI가 예상한 조별리그 2차전 결과를 공개했다.

대회 개막 전까지만 해도 한국이 A조 1위로 조별리그를 통과할 것이라 장담했던 서튼은, 이번 멕시코전만큼은 한국의 패배를 점쳤다. 그가 예상한 스코어는 1-2다.

서튼은 “멕시코의 1차전 경기력을 보고 깊은 인상을 받았다. 솔직히 단조롭고 공격력이 부족할 거라 예상했으나, 실제로는 많은 기회를 창출하며 매우 흥미로운 축구를 펼쳤다”고 평가했다. 이어 “특히 왼쪽 측면에서 큰 위협을 가한 훌리안 키뇨네스의 활약이 돋보였다. 한국이 가장 경계해야 할 선수”라고 콕 집었다.

그는 “이번 경기는 접전이 될 것으로 보인다. 한국은 조직력이 뛰어나고 공격력도 갖추고 있지만 결국 멕시코가 또 한 번 승리할 것으로 예상한다”고 전망했다.

반면 AI는 한국과 멕시코가 1-1로 비길 것으로 예측하며 서튼과 의견을 달리했다.

앞서 열린 체코와 남아공의 A조 2차전에서 서튼은 체코의 1-0 승리를 점쳤으나, 경기는 1-1 무승부로 끝나며 예측이 빗나간 바 있다.