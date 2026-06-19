[헤럴드경제=김주리 기자] 미혼 남녀가 미래 배우자를 선택할 때 가장 중요하게 여기는 생활 습관은 ‘청결’인 것으로 조사됐다. 결혼 후 같은 공간에서 생활하는 시간이 길어질수록 위생 관념이나 집안일 방식 등 일상의 작은 차이가 갈등으로 이어질 수 있다는 인식이 반영된 결과로 풀이된다.

18일 결혼정보회사 가연이 공개한 설문조사 결과에 따르면 ‘미래 배우자에게 가장 중요하게 생각하는 생활 습관’을 묻는 질문에 응답자의 32.5%가 ‘청결 습관’을 선택했다. 이번 조사는 지난달 13일부터 26일까지 미혼 남성 72명, 여성 91명을 대상으로 진행됐다.

청결 습관에 이어 ‘집안일 분담에 대한 태도’가 26.4%로 두 번째로 높은 응답률을 기록했다. 이어 정리정돈 습관(16.6%), 식사 패턴(12.3%), 수면 패턴(9.8%), 기타(2.4%) 순으로 나타났다.

청결이 결혼 상대를 평가하는 주요 기준으로 꼽힌 것은 생활 속 반복되는 습관의 차이가 부부 갈등으로 이어질 수 있기 때문으로 분석된다. 연애할 때는 크게 문제 되지 않던 위생 관념이나 생활 방식도 결혼 후에는 같은 공간을 공유하면서 민감한 문제로 떠오를 수 있다는 것이다.

가연 관계자는 “연애 시절에는 보이지 않던 위생 관념이나 청결 상태가 결혼 후 갈등의 원인이 되곤 한다”며 “설거지 타이밍이나 외출 후 씻는 습관, 쓰레기 버리는 주기 등이 서로 다르면 일상에서 스트레스를 유발할 수 있기 때문에 많은 이들이 청결을 최우선으로 꼽은 것으로 보인다”고 설명했다.

생활 습관 차이에 대한 인식 역시 비슷한 성향을 선호하는 경향이 강한 것으로 나타났다. 가연이 지난달 27일부터 이달 14일까지 미혼 남녀 200명을 대상으로 진행한 추가 조사에서는 ‘생활 습관은 비슷했으면 좋겠다’는 응답이 47.5%로 가장 높은 비중을 차지했다. 조사 대상은 남성 98명, 여성 102명이었다.

‘어느 정도 차이는 괜찮다’는 응답은 36.5%로 뒤를 이었다. 이어 ‘많이 달라도 맞춰갈 수 있다’ 11%, ‘아예 다른 것이 더 낫다고 생각한다’ 3.5%, 기타 1.5% 순으로 집계됐다.

성별에 따른 차이도 나타났다. 남성 응답자들은 ‘생활 습관은 비슷했으면 좋겠다’는 답변이 압도적으로 많았던 반면, 여성 응답자들은 ‘생활 습관은 비슷했으면 좋겠다’와 ‘어느 정도 차이는 괜찮다’는 응답 간 격차가 1%포인트에 불과했다. 남성은 생활 습관의 유사성을 더 중요하게 여겼고, 여성은 일정 수준의 차이를 수용할 수 있다는 인식이 상대적으로 강한 것으로 분석됐다.

조경화 가연 커플매니저는 “최근 SNS나 커뮤니티 등에서 생활 습관 차이를 극복하지 못하고 파혼했다는 사례도 적지 않다”며 “행복한 결혼 생활을 위해서는 당사자 모두의 양보와 노력이 필수적이겠지만 서로 특별히 맞지 않는 부분이 무엇인지 결혼 전에 대화하고 확인해 보는 과정이 필요하다”고 말했다.

전문가들은 결혼 전 가치관이나 경제관념 못지않게 생활 습관에 대한 충분한 대화가 중요하다고 조언한다. 청결 기준이나 집안일 분담, 수면·식사 패턴 등은 사소해 보이지만 함께 생활할 경우 반복적으로 마주하게 되는 문제인 만큼, 결혼 전 서로의 기대와 기준을 공유하는 것이 갈등을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 설명이다.