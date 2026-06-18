“장동혁, 본인 토지 근처 고속도로 예산 증액 요구” “제2양평고속도로 의혹…즉각적·철저한 수사해야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 제22대 국회 전반기 국토교통위원회 소속 더불어민주당 의원들은 18일 장동혁 국민의힘 대표의 기획부동산 특혜 의혹과 관련 “사기 당한 피해자라면 떳떳하게 경찰 수사에 임하라”고 했다.

정준호·복기왕·문진석·윤종군·손명수·안태준 민주당 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “장 대표는 본인이 기획부동산으로부터 6억원의 사기를 당한 ‘피해자’라고 억울함을 호소하고 있다”며 “그러나 언론 보도를 통해 밝혀진 사실들은 그가 단순 피해자가 아니라 기획부동산 일당과 밀접하게 얽힌 ‘조력자’ 혹은 ‘공생 관계’임을 입증한다”고 밝혔다.

민주당 의원들은 언론 보도를 인용해 “장 대표는 기획부동산에 투자한 10억을 손해 볼 위기에 처하자 업체에 투자금을 돌려받길 요구했고 대토 방식으로 보상받았다. 해당 토지 투자자 10여 명 중 혼자만 유일하게 특혜성 보상을 받은 것”이라며 “이 땅이 바로 지난해 국정감사에서 문제 제기하고 경찰에 고발한 ‘제2 양평고속도로 의혹’의 충남 서산시 화곡리 창고용지”라고 지목했다.

이들은 “장 대표는 법복을 벗자마자 본인이 사기 당했다고 주장하는 기획부동산 업체가 압류 회피 등을 위해 만든 위장 신생 법인의 설립과 자산 이전 과정에 법률 자문을 제공했다는 의혹을 받고 있다”며 “투자자들로부터 손해배상 소송을 당한 기획부동산 업체의 핵심 영업책 4명을 직접 변론해 면죄부를 쥐어줬고, 위장 신생 법인 대표에게는 판사 출신 변호사까지 소개해 준 것으로 드러났다”고 했다.

이어 “본인의 돈 6억원을 가로챈 사기꾼들을 위해 발 벗고 나서는 피해자가 세상천지에 어디 있느냐”며 “이는 특혜성 대토 보전을 대가로 기획부동산 일당의 뒤를 봐준 것이라는 합리적 의심을 피할 수 없다”고 지적했다.

민주당 의원들은 “단순 특혜성이 아니라 협박에 따른 대토 보전이었다”는 주장도 제기했다. 이들은 제보를 인용해 “장 대표와 부인이 기획부동산 업체를 찾아가 고소·고발을 하겠다고 해 대신 토지를 주기로 했다는 것”이라고 말했다.

또한 이들은 “장 대표는 지방선거가 한창이던 지난달 대토 지분을 받은 땅 매매 가능성을 타진했다”며 “앞에서는 꼬리자르기식 해명으로 위기를 모면하고 뒤에서는 끝까지 부동산 시세차익 내지는 투자금 회수를 챙기려 한 것”이라고 비판했다.

장 대표의 이해충돌 방지법 위반 의혹도 제기했다. 민주당 의원들은 “예산결산특위 예산소위 위원일 때 본인 토지 근처 고속도로의 예산 528억원 증액을 요구했고 본래 0원이던 정부안이 80억원으로 증액됐다”며 “당시 국토교통부에서 해당 업무를 담당했던 인물은 양평고속도로 종점 변경 특혜 의혹으로 구속된 김모 서기관이다. 여러 정황이 ‘윤석열-김건희의 양평고속도로와 흡사하다”고 했다.

이들은 장 대표를 향해 “국회의원이, 그것도 판사 출신의 야당 대표가 이러한 범죄에 가담해 특혜를 받고 조력했다는 의혹은 결코 가벼이 넘길 수 없는 중대 사안”이라며 “본인 말대로 사기를 당한 억울한 피해자라면 당 대표 직함 뒤에 숨지 말고 제기된 의혹에 대해 떳떳하게 경찰 조사에 임해야 한다”고 했다.

수사 당국에도 “장 대표의 기획부동산 특혜 거래 및 사기 유착 의혹과 제2의 양평고속도로를 연상케 하는 국회의원으로서의 이해충돌법 위반 여부 등에 대해 즉각적이고 철저한 수사에 착수하라”고 했다.