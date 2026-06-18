1000만원 조성…청소년·청년 500명에 외식상품권

[헤럴드경제=정찬수 기자] 이랜드재단이 본아이에프와 18일 서울 영등포구 본아이에프 사옥에서 후원금 전달식을 열고, ‘착한 메뉴 맛있는 기부’ 캠페인을 통해 조성한 1000만원 규모의 후원금을 사각지대 미래세대 지원에 활용한다고 밝혔다.

올해로 시즌4를 맞은 캠페인은 5월 본우리반상 전국 매장에서 고객이 베스트 메뉴 3종 중 하나를 주문하면 1개당 1000원이 자동 기부되는 방식으로 진행됐다. 고객 참여에 힘입어 진행 3주 만에 목표 수량인 5000그릇 판매를 달성했다. 고객 참여 기부금 500만원에 이랜드재단의 자체 캠페인 모금액과 매칭 지원금 500만원이 더해져 1000만원이 마련됐다.

후원금은 위키코리아 등 현장 협력 단체를 통해 가정밖청소년과 자립준비청년, 취약 다문화가정 자녀, 은둔·고립청년 등 총 500명에게 본아이에프 외식상품권으로 전달된다.

한편 이랜드재단과 본아이에프는 2022년부터 결식 우려 청소년 지원과 식사 나눔 활동 등 다양한 협력을 이어오고 있다. 이번 캠페인을 통해 지원받는 500명을 포함해 현재까지 누적 약 5000명의 소외계층 청소년과 미래세대에게 식사를 지원했다.