[헤럴드경제=김주리 기자] 그리스가 외래종 복어의 급격한 확산으로 어업 피해가 커지면서 골머리를 앓고 있다고 AFP통신이 17일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 최근 그리스 해역에서 복어 개체 수가 크게 늘어나면서 어획량 감소와 어구 훼손 등 피해가 잇따르고 있다.

현지 어민인 야니스 지안카키스는 “복어는 마주치는 모든 것을 먹어 치우는 잡식성 물고기”라며 “복어를 괴롭히는 천적도 없는 것 같다”고 말했다.

홍해와 인도양, 태평양 등에 서식하는 복어는 수에즈 운하를 통해 지중해로 유입된 것으로 추정된다.

그리스 해양연구센터(HCMR)의 생물학자 노타 페리스테라키는 복어가 지난 2005년 처음 그리스 해역에서 발견됐다고 설명했다.

따뜻한 수온을 선호하는 복어는 전 세계적으로 200여 종이 알려져 있으며, 현재 동부 지중해에는 이 가운데 3종이 서식하는 것으로 파악된다.

어민들은 복어가 게와 새우, 오징어 등 다양한 해양생물을 먹어 치우는 것은 물론, 부리 모양의 강한 이빨로 어망까지 손상시켜 생계에 직접적인 타격을 주고 있다고 호소한다.

HCMR은 복어로 인한 피해 규모가 어선 한 척당 연간 8500유로(약 1490만원)에 달하는 것으로 추산했다.

복어가 지닌 강한 독성도 문제로 꼽힌다. 복어에는 테트로도톡신이 함유돼 있어 잘못 섭취할 경우 마비나 호흡 부전을 일으킬 수 있으며 심한 경우 사망에 이를 수 있다.

한국에서는 복어가 ‘비싼 음식’으로 식탁에 오르지만, 복어가 지닌 독성 탓에 관련 자격증을 취득한 조리사만 복어 요리를 할 수 있도록 규정하고 있다.

이에 따라 그리스 어민들은 정부 차원의 대응이 필요하다고 요구하고 있다. 이들은 보조금 지원 등을 통해 복어 포획을 장려하면 개체 수 조절에 도움이 될 것이라고 주장한다.

실제로 인접국인 키프로스는 이미 복어 개체 수 감소를 목표로 한 지원 프로그램을 운영 중이다.

한편 그리스 과학자들은 복어를 단순히 폐기하는 대신 활용할 수 있는 방안도 모색하고 있다. 독성을 제거해 경제적 가치를 부여할 수 있는지 연구가 진행되고 있다.

HCMR 연구원 마놀리스 만달라키스는 현재 복어가 위험한 산업폐기물과 같은 1급 폐기물로 분류된다고 설명했다. 유럽연합(EU) 규정상 이러한 폐기물은 소각 처리하는 것이 원칙이다.

만달라키스 연구원은 “에너지를 적게 사용하는 대안을 찾고 있다”며 복어가 비료나 물고기 사료 등으로 사용될 가능성이 있다고 전망했다.

전문가들은 복어 문제를 기후변화와 해양 생태계 변화가 맞물린 대표적 사례로 보고 있다. 수온 상승으로 따뜻한 바다를 선호하는 외래종의 서식 범위가 확대되면서 지중해 연안 국가들이 비슷한 문제를 겪고 있으며, 향후 생태계 교란과 어업 피해를 줄이기 위한 국제 공조의 필요성도 커지고 있다는 지적이 나온다.