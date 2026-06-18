[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 혜리가 ‘뱃살 논란’에 대해 직접 입을 열었다.

최근 혜리는 팬 소통 플랫폼을 통해 “사실 나는 내가 좋지만 보는 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수도 있으니”라고 말했다.

이어 “우리 모두 그대로의 우리가 아름다운 거다. 근데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠지만 그래도 혜루미(팬덤명)가 원한다면 나 애써볼게. 운동도 하고 건강하게”라고 자기 생각을 덧붙였다.

혜리의 ‘뱃살 논란’은 지난 13일 서울 서대문구 이화여자대학교 삼성홀에서 진행한 단독 팬미팅 이후 불거졌다.

당시 혜리는 몸에 밀착된 원피스를 입고 무대에 올랐는데, 아랫배가 두드러진 사진이 온라인상에서 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 이를 두고 이른바 ‘뱃살 논란’을 제기했지만 의상의 소재와 디자인에 따른 착시 효과라는 의견도 나왔다.

논란이 이어지자 혜리는 자신의 SNS에 ‘밤 버전(Night Version)’이라는 글과 함께 팬미팅 비하인드 사진 여러 장을 공개하며 정면 돌파했다. 공개된 사진에는 허리선이 드러나는 검은 가죽 코르셋 의상과 오프숄더 원피스, 미니 드레스 등 다양한 착장이 담겼다. 사진 속 혜리는 군살 없는 탄탄한 복부와 늘씬한 몸매를 드러내며 논란을 불식시켰다.

한편 서울 공연을 성공적으로 마친 혜리는 마카오, 호찌민, 홍콩, 타이베이 등 아시아 주요 도시를 순회하며 팬 미팅 투어를 이어갈 예정이다.