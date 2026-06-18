[헤럴드경제=도현정 기자] 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 서명했다고 밝혔다. 주요 언론들은 이날 미국과 이란의 합의문에 양국 대통령이 공식 서명하면서, 문서의 효력이 발효되기 시작했다고 보도했다.

백악관은 고위 당국자 2명을 통해 이 같이 보도했다. 이란 측도 이날 합의 문서에 마수드 페제시키안 이란 대통령이 서명했다고 보도했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 다수의 이란 매체에 이 같은 사안을 전달했다.

19일 정식 서명식을 앞두고 양국 정상이 미리 서명한데 대해 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 앞당기기 위한 조치라는 분석이 나온다. 미 정치전문매체 악시오스는 외교 소식통을 인용해 양측이 오는 19일 이전에 호르무즈 해협을 개방할 수 있도록 서명 시점을 앞당기기 위한 논의가 있었다고 보도했다. 또 JD밴스 미국 부통령이 이끄는 협상단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 단장을 맡는 이란 협상단이 19일 예정대로 스위스에서 만나 협상을 하겠지만, 대면 서명식이 예정대로 진행될지는 불분명하다고 전했다.

CNN도 같은 사실을 전하면서 “트럼프 대통령과 밴스 부통령이 앞서 이란과의 MOU에 이미 전자 방식으로 서명했지만, 트럼프 대통령이 이번에는 합의문 실물 문서(hard copy)에 서명했다”고 보도했다.

로이터는 이날 미국 당국자를 인용해 이란과의 MOU가 지난 14일 밴스 부통령과 갈리바프 의장의 전자 서명 방식으로 체결됐으며, 트럼프 대통령이이 서명 과정을 지켜봤다고 전했다. MOU 발효는 19일 대면 서명 이후로 예정됐으나, 양측이 실물 문서에도 서명하면서 발효 시점이 앞당겨졌을 것으로 보인다. 서명 주체를 각각 양국 부통령과 의회 의장에서 대통령으로 높이면서, MOU 발효 시점은 앞당긴 것이다.

MOU가 실질적으로 발효되면 이란은 이날부터 즉시 60일간 원유 판매를 재개할 수 있게 된다. 호르무즈 해협을 통행료 없이 전면 개방하는 것도 이날부터 시행해야 한다.

악시오스는 MOU 전문 공개를 요구하는 미국 내 정치적 압박으로 인해 공식 서명 시점이 앞당겨졌을 수 있다고 분석했다. 이어 MOU 내용이 공식 서명 전까지 공개되지 않기를 요구한 것은 이란이었다는 소식도 고위 당국자를 인용해 전했다.