[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 17일 천마스퀘어 시청각실 및 각 학과 실습실에서 대명고 1학년 재학생 145명을 대상으로 진로체험 프로그램을 운영했다.

이번 행사는 학생들의 관심 분야를 반영해 반려동물보건과, 반려동물스타일리스트과, 웹툰과, 게임애니메이션과, 시각영상디자인과, 소프트웨어융합과, 사이버보안과 등 7개 학과에서 진행됐다.

각 학과는 전공 특성을 살린 실습 중심 프로그램을 운영했다.

반려동물스타일리스트과는 반려동물 미용 체험을 통해 관련 직무를 소개했으며 반려동물보건과는 동물 건강관리와 진료 보조 업무 등 반려동물 보건사의 역할을 알리는 체험 프로그램을 마련했다.

웹툰과는 웹툰 제작 과정과 콘텐츠 기획 방법을 소개하며 K-콘텐츠 산업에 대한 이해를 높였고 게임애니메이션과는 캐릭터 제작과 애니메이션 구현 과정을 체험할 수 있는 프로그램을 운영했다.

또 시각영상디자인과는 디자인 기획과 영상 콘텐츠 제작 과정을 소개했으며 소프트웨어융합과는 소프트웨어 기술의 산업 적용 사례와 디지털 전환 시대의 핵심 역량을 설명했다.

사이버보안과는 해킹 및 보안전문가 체험 프로그램을 통해 정보보호의 중요성과 사이버 위협 대응 방안을 소개했다.

이재용 영남이공대 총장은 “이번 진로체험 프로그램이 학생들이 자신의 적성과 가능성을 발견하고 미래 진로를 구체적으로 설계하는 데 도움이 되길 바란다“고 말했다.