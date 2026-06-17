16일 위촉식 개최… 민선9기 핵심 공약 실행과 미래 성장전략 마련 본격화 도시 균형발전·민생복지·문화교육·청년소통 등 4개 분과, 위원 및 자문위원 17명 구성 민선 9기 비전 ‘살기 편한 행복광진’ 실현 위한 정책자문 플랫폼 역할

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 민선 9기 핵심 공약과 미래 발전 전략을 구체화하기 위한 정책자문기구인 ‘미래비전 추진위원회’를 출범하고 본격적인 운영에 들어간다.

구는 16일 구청 기획상황실에서 위원 위촉식을 개최, 민선 9기 비전인 ‘살기 편한 행복광진’ 실현을 위한 정책 추진 기반 마련에 나선다.

미래비전 추진위원회는 민선 8기 구정 성과와 정책 기조를 안정적으로 계승하는 동시에, 민선 9기 핵심 공약을 구체적인 실행과제로 발전시키기 위해 구성된 위원회다. 분야별 전문가와 주민대표의 다양한 의견을 구정에 반영해 정책의 실행력을 높이고, 지역의 미래 성장동력을 발굴하는 정책 협력 플랫폼 역할을 수행한다.

위원회는 ▷도시 균형발전 ▷민생·복지 ▷문화교육·안전 ▷청년소통·행정플랫폼 등 4개 분과로 운영되며, 위원 15명과 자문위원 2명 등 총 17명으로 구성됐다.

도시계획·건축, 지역경제·복지, 문화·교육·안전, 청년정책과 소통 분야 전문가와 주민대표 등이 참여해 분야별 정책을 자문하고 미래 발전 방향을 제시한다.

또, 위원회 운영 기간 중 분과별로 두 차례의 분과회의를 열어 민선 9기 공약사업을 민간 전문가의 객관적인 시선으로 검토하여 공약의 실행 가능성을 높이고자 한다.

미래비전 추진위원회의 내실있는 운영을 위해 부구청장을 단장으로 하고 소관 국·과장단이 참여하는 구 지원단도 함께 구성했다. 지원단은 미래비전 추진위원회와 긴밀히 협력하며 공약사업에 대한 실무적 검토와 행정적 지원을 체계적으로 수행한다. 이를 통해 구민이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 마련하고, 민선9기 광진구의 미래비전 실현을 위한 공약사업 추진에 행정 역량을 집중할 방침이다.

민선 9기 광진구는 ‘살기 편한 행복광진’ 실현을 목표로 ▷속도감 있는 재개발·재건축 추진 ▷동서울터미널 현대화와 교통 혁신 ▷아이 키우기 좋은 교육·돌봄 환경 조성 ▷어르신이 존중받는 복지도시 구현 ▷청년과 지역경제가 함께 성장하는 활력도시 조성을 핵심 정책으로 추진할 계획이다.

미래비전 추진위원회는 이러한 핵심 과제를 실효성 있는 정책으로 구체화하는 역할을 맡는다. 분과별 정책 제안과 자문을 통해 공약사업의 실행력을 높이고, 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책과 미래 성장전략을 지속적으로 발굴해 나갈 예정이다.

김경호 광진구청장은 “민선 9기는 민선 8기의 성과를 바탕으로 더 큰 도약을 완성해야 할 중요한 시기”라며 “미래비전 추진위원회를 통해 구민과 전문가의 다양한 의견을 적극 반영하고 공약을 실효성 있는 정책으로 발전시켜 구민 모두가 체감하는 ‘살기 편한 행복광진’을 만들어 가겠다”고 말했다.