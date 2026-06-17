‘모두를 위한 균형적, 포용적, 지속가능한 경제성장 복원’ 주제

[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 유럽을 순방 중인 이재명 대통령은 17일(현지시간) 주요7개국(G7) 정상회의 확대회의 두번째 세션에 참석해 글로벌 불균형 성장 등에 대해 논의한다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 내고 이 대통령이 G7 정상회의 확대회의 두번째 세션에 참석한다고 밝혔다.

이번 세션에는 G7 회원국 및 한국, 인도, 브라질 등 5개 초청국 정상과 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재, 마티아스 콜먼 경제협력개발 기구(OECD) 사무총장이 참석했다.

‘모두를 위한 균형적, 포용적, 지속가능한 경제성장 복원’를 주제로 열리는 두번째 세션에서 이 대통령은 글로벌 불균형 성장이라는 도전 과제 해결을 위해 각국이 조화롭고 우호적인 방식으로 해법을 논의해야 한다고 강조할 예정이다.

글로벌 경제 불균형을 완화하고 전세계적인 경제성장을 촉진하기 위해 필요한 협력 방안도 논의한다.

또 이 대통령은 최근 중동정세 및 호르무즈 해협 사태로 인해 동아시아 지역의 에너지 공급망 취약성이 노출됐던 점을 감안해 이에 대한 중장기 차원의 체계적 대응 방안을 참여 정상들과 논의하게 된다.

끝으로 이 대통령은 핵심 광물 공급망 회복력 강화를 위한 우리 정부의 노력을 소개하고 이를 위한 국제사회 노력에 동참할 예정임을 강조한다는 방침이다.