[헤럴드경제=장연주 기자] 남경필 전 경기도지사가 장남의 마약 투약 사건과 관련해 심경을 전했다. 그는 마약은 예고 없이 찾아오며 모범생 아들도 예외가 없다면서 조기유학을 절대 보내지 말라고 당부했다.

남 전 지사는 지난 15일 유튜브채널 ‘이성미의 못간다’에 출연해 아들의 마약 사건 전말을 털어놨다.

그는 장남이 마약에 처음 손을 댄 시점이 17살 유학시절이었다면서, 조기유학을 절대 보내지 말라고 거듭 강조했다.

남 전 지사는 “미국 유학 당시 추천을 받아 기독교 학교에 다녔고, 교장 선생님 댁에서 홈스테이를 했다”며 “어느 날 그 집 지하실로 동네 친구들이 찾아와 대마초를 건넨 것이 마약에 발을 들이게 된 첫 경로였다”고 밝혔다.

그는 이어 “요즘 제가 다니며 하는 말이 있다”며 “조기유학은 절대 보내지 말라”고 거듭 당부했다.

특히 그는 모범생이던 아들의 과거를 돌이켜보면서, 마약문제로부터 안전할 줄 알았다고 고백했다.

그는 “교회와 미션스쿨을 성실히 다니던 아이였기 때문에 우리 아이는 괜찮을 줄 알았다”며 “초등학교 졸업식 때만 해도 목사가 되겠다고 말할 정도로 신앙심이 두터웠고, 공부도 곧잘 해 중국의 최고 명문인 칭화대학교에 입학한 모범생이었다”고 설명했다.

남 전 지사는 “이처럼 반듯하게 자라던 아이에게도 마약은 예고 없이 찾아온다”며 “일반적인 부모가 자녀의 마약 투약 사실을 인지했을 때는 이미 중독이 심각해진 늦은 상태일 확률이 높다”고 조언했다.

그는 장남의 마약 투약 사실을 직접 신고한 이유도 밝혔다.

마약에 중독된 그의 아들은 정신병원과 폐쇄병동을 전전하면서 치료를 시도했지만 재발이 반복됐고, 결정적으로 화장실에서 의식불명 상태로 발견돼 응급실로 이송됐다.

당시 의료진으로부터 “당장 죽어도 이상하지 않은 상태”라는 진단을 받았다.

남 전 지사는 “그 일을 겪고 나서야 우리 가족과 아이 모두 ‘이러다 정말 죽는구나’라는 걸 뼈저리게 체감했다”며 “본인도 도저히 스스로 끊을 수 없다고 판단해 ‘나를 구속해달라’는 심정으로 자수를 택한 것”이라고 설명했다.

그런데, 남 전 지사의 아들은 구속되지 않았다. 초범의 경우 타인에게 피해를 주지 않고 혼자 투약하는 성향이 강해 법원에서 구속영장을 쉽게 내주지 않기때문이다.

이 과정에서 두차례나 자수했지만 불구속 수사가 이어졌고, 세간에서는 ‘아빠 백을 쓴 게 아니냐’는 비난이 쏟아졌다.

이에 대해 남 전 지사는 “아빠 백이 아닌데 욕을 고스란히 얻어먹었다”고 털어놨다.

마약을 끊기 위한 가족의 사투는 이어졌다.

최소 1년6개월 치료를 예상하고 자발적으로 폐쇄 정신병원에 입원했지만, 병원 내 수두 유행이라는 예기치 못한 법정전염병 사태로 입원 한달 만에 강제 퇴원 조치를 받았다. 이후 집으로 돌아온 장남은 격리 상태를 견디지 못하고 또ㅍ다시 약물에 손을 댔고, 결국 동생의 신고로 경찰에 체포됐다.

그럼에도 법원이 도주 우려가 없다며 또 한번 구속영장을 기각했다고 한다.

당시 해외 체류중이던 남 전 지사는 “타국에서 아무 것도 할 수 없어 무력했다”며 참담했던 당시 심경을 전했다.

결국 남 전 지사는 신고인 조사과정에서 진술서에 “판사님, 지난번 영장 기각으로 가족들이 너무나 힘들었다. 저희가 원하는 것은 구속이다. 제발 교도소 안에서 마약을 끊고 나올 수 있도록 소망한다”고 탄원했고, 마침내 구속영장이 발부돼 장남을 격리할 수 있었다.

남 전 지사는 “마약이 더 이상 남의 일이 아니며 부모의 일방적인 통제 보다 아이와의 진솔한 소통이 무엇보다 중요하다”며 “부모가 먼저 욕심을 내려놓고 아이의 아픔을 들여다봐야만 중독의 늪에서 벗어날 수 있다”고 조언했다.

한편, 남 전 지사의 장남은 지난 2022년 7월 대마를 흡입한 뒤 8월부터 이듬해인 2023년 3월30일까지 성남시 분당구 소재 아파트 등에서 16차례에 걸쳐 필로폰을 투약했다가 가족의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

이후 징역 2년6개월을 선고받았고, 지난해 10월 만기 출소했다.

남 전 지사는 15대부터 19대까지 5선 국회의원을 지내고 경기도지사를 지낸 중견 정치인 출신이다. 2018년 정계 은퇴를 선언한 뒤 마약 예방 치유 단체인 ‘은구’를 설립해 마약 중독 환자와 그 가족을 돕는 사회 운동가로 활동하고 있다.