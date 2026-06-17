26살 권은빈, 연예계 ‘은퇴’ 선언…“공허함·불안함 시달려, 일반인으로 살겠다”

[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 CLC(씨엘씨) 출신 배우 권은빈이 연예계 은퇴를 선언했다. 권은빈은 16일 인스타그램에 “10대 때부터 시작한 길었던 활동기간 동안 시간의 흐름에 따라 자연스레 제 과거와 현재, 미래에 대한 고민을 하게 되는 시간들이 늘어났고, 그 오랜 고민의 끝에 저는 일반인의 삶을 살아가기로 결정했다”고 밝혔다. 그는 “지난 시간들을 돌이켜 보면 일에 대한 애정과 사랑보다는 현재와 미래에 대한 공허함과 불안함 등에 시달리며 보냈던 시간들이 대부분이었음을 느꼈다”며 “그리고 그 부정적인 감정들과 시간들을 극복하고 성장하기 위한 노력 없이, 회피하고 해소하기만을 위한 아쉬운 시간들을 보내왔다”고 돌아봤다. 권은빈은 그러면서 “이제는 그 모든 부정적이었던 시간들과 감정들을 뒤로하고 보다 더 낫고 행복할 미래를 좇아 시간을 쓰기로 결정했다”며 “향후 사전에 이미 예정돼 있던 CLC 해외 그룹일정을 끝으로 모든 연예계 활동을 마무리할 예정”이라고 밝혔다. 그러면서 그는