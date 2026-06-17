[헤럴드경제=채상우 기자] 차가원 원헌드레드 레이블 대표가 원헌드레드레이블, 빅플래닛메이드엔터, INB100 3사 임직원들의 임금체불 규탄에 대해 ‘이승기 매니저’를 거론하며 반박했다.

차가원 법률대리인 법무법인 화금 현동엽 변호사는 16일 공식입장을 통해 “금번 유포된 입장문은 이승기 씨의 매니저가 주도하여 작성 및 배포된 것으로 파악하고 있다”라고 주장했다.

이어 “당사는 관할 고용노동청 근로감독관의 시정 지시에 따라 미지급된 임금을 정해진 기한 지급할 예정이며, 이를 위한 재원 역시 전액 확보 되어 있는 상태”라며 “그러나 안타깝게도 현재 횡령 및 배임 혐의를 받고 있는 일부 이사진의 악의적인 선동으로 인하여, 선량한 직원분들이 생활고를 겪으면서도 정당한 임금을 수령하지 못하고 있는 실정”이라고 밝혔다.

현 변호사는 “특히 해당 재무이사의 경우 일반 직원들이 급여를 받지 못하는 상황에서도 본인의 급여 3개월분은 선행하여 수령한 바 있다”라며 “그렇기 때문에 임원임에도 불구하고 다른 일반직원들의 미지급 임금액에 상당히 미달하는 100만원만 받지 못하였음에도 본인 역시 노동청에 진정을 제기하는 등 모순된 행태를 보이고 있다”고 했다.

또한 “본 건 시정 지시와 관련하여 처벌불원서를 작성하시더라도, 실제 임금이 지급되었음을 증명하는 ‘이체확인증’이 첨부되지 않는 한 해당 처벌불원서는 어떠한 법적 효력도 발생하지 않는다”라며 “당사는 이 점에 대하여 수차례에 걸쳐 투명하게 안내해 드린 바 있다. 따라서 이와 관련한 더 이상의 사실 왜곡과 잘못된 정보 전달이 중단되기를 강력히 촉구한다”라고 덧붙였다.

원헌드레드레이블, 빅플래닛메이드엔터테인먼트, INB100 임직원들은 차가원 관련 ‘3사 피해 임직원 모임’이라는 이름으로 “장기 임금 체불 사태 속 문제 해결을 위한 노력에 앞서 ‘처벌불원서’부터 요구하는 차가원의 태도에 대한 입장을 밝힌다”며 입장문을 냈다.

3사 피해 임직원 모임은 차 대표 측이 장기 임금 체불사태를 해결하겠다고 하면서 뒤로는 처벌불원서를 미끼로 삼고 피해자들을 조롱하고 있다고 주장했다.