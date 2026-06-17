- KRIBB 스쿨, ETRI 스쿨, KIST 스쿨 등 21개 국가연구소, 총 36개 전공 모집

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술연합대학원대학교(UST)가 2026학년도 후기 2차 석·박사과정 신입생을 모집한다.

원서 접수는 24일부터 30일까지 UST 입학 홈페이지에서 온라인으로 진행한다. 이후 서류심사와 전공 심층면접을 거치며 지원자의 연구역량과 학업 적합성 등을 종합적으로 평가한 뒤, 오는 8월 5일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

이번 모집에서는 한국생명공학연구원(KRIBB) 스쿨, 한국전자통신연구원(ETRI) 스쿨, 한국과학기술연구원(KIST) 스쿨 등 21개 국가연구소 스쿨의 36개 전공에서 신입생을 선발한다. 특히 UST가 중점적으로 육성하고 있는 플래그십 전공인 인공지능(AI), 양자 정보, 첨단바이오융합, 첨단로봇 전공에서도 신입생을 모집한다.

신입생 모집과 함께 UST는 입학 희망자들에게 구체적이고 실질적인 정보를 제공하기 위해 전공 분야별 입학설명회를 개최한다. 오프라인 설명회는 20일 서울 스페이스쉐어 강남센터에서 진행되며, 온라인 설명회는 23일 줌(ZOOM)에서 실시간으로 운영될 예정이다.

UST는 과학기술정보통신부 산하 직할 교육기관으로, 30개 국가연구소에 교육 기능을 부여해 과학기술 분야 전문 인재를 양성하고 있다. 현재 약 1500명의 국가연구소 소속 박사 연구원이 UST 교수로 활동하고 있으며, 매년 미래유망 국가전략 분야의 신진 연구자를 중심으로 신규 교원을 임용하고 있다.

UST 학생들은 인공지능(AI), 양자 정보 등 최첨단 과학기술 분야의 국책 과제에 학생연구원 신분으로 참여한다. 모든 학생이 매 학기 등록금 전액(250만 원)을 지원받으며, 박사과정은 월 최소 190만 원, 석사과정은 월 최소 143만 원 이상(근로계약 체결 기준)의 연수장려금(학생인건비)을 지원받는다. 또한 해외연수 및 해외학술대회 참가 지원, 학생이 실제 연구책임자가 되도록 연구비를 지원하는 영사이언티스트 양성사업 등 국내 최고 수준의 학업 및 연구 지원 혜택을 받는다.