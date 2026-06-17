기념촬영 일정에서 만나 30초간 대화

[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 주요7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙을 방문중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 줄 것을 요청했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 이같이 밝혔다.

이 대통령은 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 앞서 진행된 회원국 및 초청국 정상 간 기념촬영 일정에서 트럼프 대통령과 만나 인사를 주고받았다. 두 정상은 마주 선 채로 인사를 포함해 30초가량 대화를 나눴다.

이 과정에서 트럼프 대통령이 이 대통령에게 먼저 남북관계 근황을 묻자, 이 대통령은 “트럼프 대통령이 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라”고 요청했다.

이에 트럼프 대통령은 “북한 문제 해결을 위해 노력하겠다”는 의사를 전달했다.

이 대통령과 트럼프 대통령이 조우한 건 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한·미 정상회담 이후 8개월 만이다.