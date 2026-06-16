이 대통령 프랑스 에비앙으로 오늘 출국

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이재명 대통령은 16일(현지시간) 이번 유럽 순방의 마지막 일정인 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한다.

이 대통령은 이날 오전 이탈리아 로마에서 공군 1호기를 타고 프랑스 에비앙을 향해 출국할 예정이다.

이어 이틀간 프랑스 에비앙에서 열리는 이번 G7 회의에서 확대회담과 환영 행사 등 일정을 소화한다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 내고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 및 초청국 정상들과의 기념 촬영으로 공식 일정을 시작한다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 올해 G7 정상회의 첫 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건’에 참석한다.

해당 세션에서는 최근 국제 개발 원조가 축소되는 환경 변화에 대응해 개발협력을 강화하기 위한 해법이 논의된다.

이 대통령은 공여국들의 공적 재원에 개발 수요에 미치지 못하는 상황을 감안해 G7 등 공여국과 수원국 간에 새로운 파트너십을 모색해야 한다는 점을 강조할 예정이다.

이 대통령은 또 수원국이 공적 자원을 활용해 자국 내 민간 투자를 촉진함으로써 경제 자립을 유도할 필요성을 제시하며 한국 정부의 지원 노력을 소개한다.

아울러 각국의 기술 격차가 경제적 격차로 이어지지 않도록 글로벌 인공지능(AI) 기본사회 구축과 글로벌 AI 허브 등 한국 정부의 AI 관련 비전도 공유할 방침이다.

위성락 청와대 국가안보실장은 전날 브리핑에서 “보다 넓은 국제 무대에서 글로벌 현안에 기여하는 대한민국의 위상을 공고히 하는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 G7 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과의 양자 회담이 이뤄질지에도 관심이 쏠리지만 청와대 고위 관계자는 “가능성은 있으나 구체적 진전이 있다고 보기는 어렵다”고 말했다.