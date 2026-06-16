14대 회장에 이동철 전 KB금융 부회장 “카드사, 포용금융 확대·종합플랫폼 전환해야”

[헤럴드경제=유혜림 기자] “우리 업계를 둘러싼 경영 환경은 그야말로 ‘한 치 앞을 내다보기 힘든 불확실성의 연속’입니다. 현장에서 쌓아온 경험과 전문성을 십분 발휘하겠습니다.”

이동철 신임 여신금융협회장이 16일 취임했다. 이 회장은 이날 취임사에서 중동전쟁 여파에 따른 고비용 자금조달 환경과 국제 통상정책 변화, 산업 간 경계가 허물어지는 ‘빅블러(Big Blur)’ 현상 등을 언급하며 위기를 새로운 기회로 만들겠다는 의지를 밝혔다.

여신금융협회는 이날 오전 협회 정관에 따라 임시총회를 개최해 이동철 전 KB금융지주 부회장을 제14대 회장으로 선임했다. 이 회장은 이날 서울 중구에 위치한 여신금융협회로 처음 출근해 임시총회를 마치고 공식 업무에 들어갔다. 회장 임기는 3년이다.

이 회장은 여신금융업계가 나아갈 방향으로 포용금융 확대와 업권 경쟁력 강화를 제시했다. 그는 ”정부의 포용금융·생산적 금융 기조에 발맞춰 업권 경쟁력을 강화하고 소비자 신뢰를 높이겠다“며 ”신용카드사회공헌재단과 함께 사회 취약계층을 위한 포용금융의 버팀목 역할을 하겠다“고 말했다.

특히 카드업권의 미래 성장 전략으로 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 한 사업 전환을 강조했다. 이 회장은 ”카드사는 단순 결제회사를 넘어 맞춤형 금융서비스를 제공하는 종합금융플랫폼으로 과감히 전환해야 한다“고 말했다.

이를 위해 카드사의 스테이블코인 활용을 제도적으로 지원해 지급결제 인프라 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 추진하겠다는 구상도 내놨다. 또 데이터 활용 규제 완화와 빅테크·간편결제사와의 공정 경쟁 환경 조성을 추진하겠다고 밝혔다.

이 회장은 리스·할부금융업권에 대해서는 렌탈 한도 규제 완화와 혁신금융서비스 도입 등 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다. 신기술금융업권과 관련해선 투자목적회사 설립 허용을 추진하고 글로벌 펀드를 조성하겠다는 구상도 제시했다.

이와 관련, 이 회장은 “모험자본 공급을 확대하기 위해 금융당국에 건의하고 국회 입법을 추진할 것”이라고 예고했다.

아울러 이 회장은 협회 임직원들에게 회원사 중심 서비스와 디지털·AI 역량 강화를 주문했다. 그는 ”영업과 리스크관리 등 모든 분야에서 AI 활용이 확대되고 있다“며 ”업권을 대표하는 협회 임직원들도 변화에 적극 대응할 수 있도록 디지털·AI 관련 역량을 높여야 한다“고 말했다.

1961년생인 이 회장은 고려대 법학과를 졸업한 뒤 미국 툴레인대 로스쿨(LL.M.)을 마치고 미국 뉴욕주 변호사 자격을 취득했다. 이후 KB금융지주 전략기획부 상무, KB생명보험 경영기획본부 부사장, KB금융지주 전략총괄부사장(CSO), KB국민카드 대표이사 등을 지냈다.

이후 KB금융지주 부회장으로 글로벌·보험부문과 디지털·IT부문을 총괄하며 금융과 디지털 분야를 두루 경험했다. 협회 관계자는 “그간 금융업권 전반에서 주요 보직을 두루 거치며 풍부한 경험과 전문성을 갖췄다”며 “최근 디지털·AI혁신 트렌드에 대한 전략 및 원활한 소통 능력을 갖춘 적임자”라고 평가했다.