[헤럴드경제=도현정 기자] 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 16일 금융정책결정회의에서 기준금리를 현행 ‘0.75% 정도’에서 ‘1% 정도’로 0.25%포인트 인상했다.

교도통신 등 현지 언론에 따르면 BOJ는 15일부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 0.25%포인트 인상해 ‘1% 정도’까지 끌어올리기로 했다. 회의에 참석한 정책위원 8명 중 7명이 인상에 찬성했다. 나머지 1명은 금리를 동결하자는 의견을 냈다.

일본은 1995년 4월 1.75%에서 1.0%로 단숨에 0.75%포인트나 인하했고, 같은 해 9월에는 이를 0.5%로 반토막 냈다. 이후 일본 기준금리는 0.5%를 넘은 적이 없었다.

줄곧 저금리, 마이너스 금리 정책을 고수해 오던 일본은행은 2024년 3월, 17년만에 마이너스 금리 정책을 종료한다 공표한 이후 금리 정상화 시점을 저울질해 왔다. 2024년 7월 기준금리를 ‘0.25% 정도’로 올린 이후 지난해 1월에는 0.5%로, 12월에는 0.75%로 인상을 이어왔다.

이날 6개월만에 금리 인상을 단행하면서 일본의 기준금리는 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치가 됐다.

BOJ는 미국과 이란 간 전쟁의 여파로 물가 상승 위험이 커져, 금리를 인상한다고 밝혔다. BOJ가 이날 공표한 결정문에는 “일본 경기는 중동 정세 영향으로 일부 약세를 보이기도 하지만 완만하게 회복되고 있다”며 “물가 측면에서는 소비자 물가의 전년 대비 상승률이 정부의 에너지 부담 완화책 효과 등으로 당분간 2%를 밑도는 수준을 유지하고 있으나 원유 가격 상승으로 기업 간 거래에서의 가격 전가가 다소 빠른 속도로 진행되고 있어 이것이 앞으로 소비자 단계에서 광범위한 품목의 가격 상승으로 파급될 가능성이 있다”는 내용이 담겼다.

BOJ는 향후 금융정책에 대해 “경제·물가·금융 정세에 따라 계속해서 정책금리를 인상하고, 금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라 밝혔다. 이후에도 금리 인상 기조가 계속될 것임을 시사한 것이다.

한편, 이날 BOJ는 다음해 4월부터 국채 매입 감축을 중단한다고 밝혔다. BOJ는 분기당 2000억엔(1조8000억원)씩 해오던 국채 매입 감축을 다음해 4월부터는 종료하고, 이후 월 2조엔(18조9000억원) 규모의 매입을 유지하겠다고 설명했다.

일본 증시는 이날 금리 인상 발표 이후 장중 7만선을 넘으며 역대 최고치를 기록했다. 닛케이225평균주가(닛케이지수)는 이날 낮 12시 44분 기준 7만14.31을 기록, 장중 최고가를 경신했다.