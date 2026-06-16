[헤럴드경제=도현정 기자] 일본 중앙은행인 일본은행이 16일 금융정책결정회의에서 기준금리를 1%로 0.25%포인트 인상했다.

교도통신 등 현지 언론에 따르면 일본은행은 지난 15일부터 이날까지 이틀간 열린 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 ‘0.75% 정도’에서 ‘1% 정도’로 인상하기로 했다. 지난해 12월 0.75% 정도로 금리를 인상한데 이어, 6개월만에 다시 금리 인상을 이어간 것이다. 이에 따라 일본 기준금리는 지난 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치가 됐다.

일본은행은 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 데 이어 같은 해 7월 기준금리를 0∼0.1%였던 것을 ‘0.25% 정도’로 올렸다. 지난해 1월에는 ‘0.5% 정도’로 인상했고, 12월에는 ‘0.75% 정도’로 인상을 이어갔다. 이번 금융정책결정회의에 앞서서도 시장에는 금리 인상 관측이 지배적이었다. 이란 전쟁의 여파로 글로벌 시장이 공급망 충격을 겪으면서, 물가 상승 위험이 커지고 있기 때문이다.

일본은행은 이날 발표한 결정문에서 향후 금융정책에 대해 “경제·물가·금융 정세에 따라 계속해서 정책금리를 인상하고, 금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라며 이후 금리 인상 기조를 이어갈 것이라 알렸다.