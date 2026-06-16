전기차 주행 특성 고려한 기술 개발 집중 글로벌 전동화 시장서 경쟁력 입증

[헤럴드경제=서재근 기자] 콘티넨탈타이어가 현대자동차, 포르쉐, 테슬라, BMW, 폭스바겐 등 전 세계 판매량 기준 상위 20개 전기차 제조사 가운데 17곳에 타이어를 공급하며, 전동화 시장에서 존재감을 드러내고 있다.

콘티넨탈타이어는 2025년 기준 미주 지역 전기차 판매 상위 10개 제조사 중 8곳에, 아시아태평양(APAC) 지역에서는 상위 10개 제조사 중 7곳에 타이어를 공급하고 있다고 16일 밝혔다. 특히 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역에서는 전기차 판매량 상위 10개 제조사 모두에 신차용 타이어(OE)를 공급하고 있다.

전기차는 내연기관 차량과 다른 주행 특성으로 인해 타이어에도 한층 높은 수준의 타이어 성능을 요구한다. 배터리 탑재로 내연기관 차량보다 차체 중량이 무겁고, 가속 시 높은 토크가 즉각적으로 전달되는 만큼 타이어에는 더 큰 하중과 마모 부담이 발생할 수 있다. 아울러 엔진 소음이 적어 주행 중 타이어의 회전 소음이 상대적으로 크게 인지될 수 있어 정숙성의 중요성도 높아지고 있다.

콘티넨탈타이어는 구동 방식과 관계없이 낮은 회전저항, 정숙성, 긴 수명을 목표로 타이어 성능을 지속적으로 개선해 왔다. 1993년에는 에너지 효율성을 중심으로 설계된 ‘콘티에코콘택트’ 라인을 처음 선보였으며, 현재는 테슬라 모델 YL 신차용 타이어(OE)로도 공급되는 7세대 ‘에코콘택트 7’을 통해 전기차 시장 수요에 대응하고 있다.

니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 “콘티넨탈은 전기차의 높은 하중, 즉각적인 토크, 저소음 특성까지 반영해, 내연기관 차량과 전기차를 모두 아우르는 고성능 타이어를 제공하고 있다“며 “이러한 기술적 강점은 전기차에 특히 중요한 요소이며, 아시아태평양(APAC) 시장에서의 성과를 통해 전략의 방향성이 입증되고 있다”고 말했다.

한편, 콘티넨탈타이어는 지난달 용인시 에버랜드 스피드웨이에서 ‘콘택트 데이’를 열고 고객들이 직접 혁신 기술을 체험할 기회를 제공하는 등 고객 소통 접점을 넓히기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.